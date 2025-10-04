El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Salud mental. E. C.

Desatención

El ser humano moderno está entrenado en focalizar su interés solo un instante

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:01

Desde hace unos años la salud mental ha pasado de ser un planeta desconocido al que solo algún desgraciado acudía, a convertirse en un caudaloso ... y silente río que revela un padecimiento cotidiano que nos resulta inexplicable. Las consultas de psicólogos, psiquiatras, especialistas en 'mindfulness', yoga, meditación están hasta la bandera, quizás porque hemos descubierto que todos somos vulnerables y que la vida es un viaje en el que cada uno nos calzamos un zapato distinto; algunos parecen más dotados para resistir las tormentas y otros, no tanto.

