En el ecuador de una legislatura incierta

Una primera tarea es articular una mayoría parlamentaria con cohesión política y evitar reincidir en los errores de estos dos años

Andoni Pérez Ayala

Andoni Pérez Ayala

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:06

No suele ser nada habitual que la constitución de las cámaras parlamentarias sea un 17 de agosto, como ocurrió hace dos años, marcando así el ... inicio de la actual legislatura (la XV) que en estas fechas cumple su ecuador. Es cierto que su comienzo real tuvo lugar tres meses después cuando se produjo la investidura del nuevo jefe del Gobierno (16 de noviembre de 2023); que es preciso recordar que tampoco fue nada habitual ya que hubo una inédita primera investidura fallida antes de que el actual titular del Ejecutivo lograse un apretado respaldo del Congreso que permitió la formación del Gobierno, que con ligeras modificaciones ha prolongado su existencia hasta el momento actual.

