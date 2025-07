Al volante del Mustang Mach-E Rally: Cuando ensuciarse es lo más divertido

N. S. Domingo, 20 de julio 2025, 10:00 Comenta Compartir

¿Es posible divertirse con un eléctrico? O más bien, ¿es posible divertirse fuera del asfalto con un eléctrico? La respuesta es sencilla: Mustang Mach-E Rally. Menudo mísil más entretenido. Con unas mejoras increíbles inspirados en los rallies, este SUV ha sido fabricado para vivir en el asfalto y disfrutar en los terrenos más sucios. De hecho, no te importará ir sucio todo el día. No es de esos coches con los que un poco de polvo, corres a un autolavado.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Con el primer modo de conducción RallySport de Ford, además de un recubrimiento protector y una suspensión específica para rallies con amortiguadores MagneRide y muelles con configuración especial. Es decir, el vehículo monta una suspensión exclusiva que se ha elevado 20 milímetros con respecto al Mustang MachE GT, y está equipado con muelles diseñados especialmente para él, amortiguadores MagneRide, y discos de freno delanteros de 385 milímetros con pinzas Brembo pintadas en rojo.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

El diseño del Mach-E Rally refleja el espíritu de los rallies de Ford, con una parrilla frontal en negro mate, un alerón trasero prominente y protectores en los laterales. Pero quiero enfocarme un poco más en su espectacular alerón trasero de color negro, un detalle inequívoco de la inspiración rally de este coche y hace de él un modelo especialmente aerodinámico en la parte trasera.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Además de unas llantas de 19 pulgadas blanco brillante inspiradas en la larga tradición en rallies de Ford. Junto con los neumáticos Michelin CrossClimate 2, las pinzas de freno Brembo mejoradas, los guardabarros de estilo rally y la película protectora de la carrocería.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Estos detalles, sumados a la insignia del pony de Mustang, convierten al Mach-E Rally en una pieza de alto rendimiento y estilo. Además, cuenta con la innovadora tecnología Ford BlueCruise, que habilita la conducción manos libres, y un completo paquete de asistencia al conductor con herramientas como el asistente de precolisión, la alerta de tráfico cruzado y la cámara de 360 grados.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Sin dejarnos una sujeción óptima con los asientos deportivos de alto rendimiento de Ford con el acabado con el emblema «Mach-E Rally» grabado en la superficie. Y con una pantalla táctil vertical de pantalla de 15,5 pulgadas, con una agilidad de manejo muy buena y en la que podemos seleccionar los modos de conducción, las especificaciones y demás detalles de este eléctrico.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Y no, no me he olvidados de las prestaciones, solo que me dejo lo mejor para el final. Con 487 CV y un par motor de 950 Nm, este Mustang eléctrico lleva el rendimiento a otro nivel, al alcanzar los 100 km/h en tan solo 3,6 segundos en una salida lanzada.

Ampliar Mustang Mach-E Rally P.F.

Con una autonomía combinada de 510 km (WLTP), el Mustang Mach-E Rally respalda largas jornadas de conducción sin preocupaciones. Además, su impresionante tiempo de carga del 10 al 80% en solo 36 minutos en corriente continua consigue que la acción no se detenga, permitiendo una recarga rápida y sin perder ritmo.