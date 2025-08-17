El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao

Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Con un diseño moderno, un equipamiento muy completo y un precio muy competitivo, el Omoda 5 está siendo todo un éxito de ventas. En el vídeo, analizamos su diseño, ponemos a prueba su tecnología, y, lo más importante, comprobamos su consumo real y el comportamiento en carretera.

El diseño exterior del Omoda 5 destaca por su parrilla de grandes dimensiones, sus líneas aerodinámicas y un perfil coupé que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. En el interior, el protagonismo recae en la gran pantalla doble de 10,25 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, que consigue crear una atmósfera moderna y tecnológica. La iluminación ambiental configurable añade un toque de personalización.

En cuanto a su rendimiento, el Omoda 5 cuenta con un motor de gasolina 1.6 Turbo que ofrece una conducción suave y eficiente. La respuesta del vehículo es ágil tanto en el tráfico urbano como en carretera. Además, su suspensión está calibrada para un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

La seguridad y la asistencia a la conducción son puntos clave en este modelo. Equipado con un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS), el Omoda 5 incluye sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril, la frenada de emergencia automática y la cámara de 360º. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción más segura y confiada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  4. 4

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  7. 7 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  8. 8

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10 «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?