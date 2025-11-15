Para pilotos y conductos que buscan exclusividad absoluta

Manu Cortés Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

El nuevo deportivo de altas prestaciones GR Supra, el primer modelo global desarrollado por la marca deportiva de Toyota Gazoo Racing, estrena su gama más prestacional con el regreso de la caja automática asociada al motor 3.0 litros de cilindrada en la versión Performance, así como con las nuevas versiones A90 Final Edition y Lightweight EVO (ambos con caja de cambios manual de seis velocidades), para disfrutar de la conducción más deportiva sin restricciones gracias a los 441 caballos de potencia. La gama Toyota GR Supra 2 está a la venta por 78.000 euros en el acabado Performance, desde 84.000 euros en la versión Lightweight Evo y desde 150.000 euros para el GR Supra A90 Final Edition, que estará limitado a 10 unidades en España.

El nuevo modelo Toyota llega con la gama al completo ofreciendo más emoción a los amantes del motor con sus tres acabados: la nueva edición limitada A90 Final Edition, que hará las delicias de los que más disfrutan al volante, y que ofrece elevadas prestaciones y elementos exclusivos, con tan solo 10 unidades en España; un nuevo acabado Lightweight Evo, con mejoras aerodinámicas y unos frenos más potentes y adecuados para un uso intensivo y un tercer acabado, Performance, que regresa a la motorización 3.0 litros pasando a una caja de cambios automática.

La versión GR Supra A90 Final Edition es la joya de la corona de Supra, al haberse mejorado el rendimiento del motor, la aerodinámica, la rigidez de la carrocería y la suspensión, convirtiéndolo en el modelo de la gama más radical y que está más orientado a su uso en circuitos. Esta versión cuenta con la configuración 3.0 litros gasolina con turbocompresor y seis cilindros en línea, además de la caja de cambios manual de seis velocidades que ofrece una impresionante combinación de potencia, agilidad y precisión al volante. El GR Supra Final Edition registra una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4,3 segundos, alcanza una velocidad punta limitada a 275 km/h, incrementado la potencia y el par-motor, rindiendo 500 caballos y un enorme par-motor de 571 newton-metro.

El exterior del A90 Final Edition tiene detalles que le hacen único como son el alerón, las prominentes aletas y el flap frontal central de fibra de carbono, inspirados en la competición, que se combinan con un alerón posterior que mejora el contacto con la carretera y la dinámica de conducción. También destaca el escape Akrapovič fabricado en titanio, lo que produce un sonido del motor más potente, una suspensión con múltiples ajustes, así como el refuerzo de las barras estabilizadoras delanteras. También se ha implementado una puesta a punto específica del diferencial de deslizamiento limitado, con el objetivo de reducir el subviraje. Además, equipa neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, que son 10 mm más anchos que en la versión Performance y Lightweight Evo, sobre llantas de 19 pulgadas de diámetro en los neumáticos delanteros y de 20 pulgadas en los traseros, con el logotipo de Toyota Gazoo Racing (TGR) grabado. Así, se consigue un nivel superior de agarre y estabilidad en las curvas.

De parar al GR Supra se encarga un conjunto de enormes discos de freno Brembo con un diámetro de 395 mm en el eje delantero, y de 345 mm en el eje trasero. Para mantener un rendimiento máximo, se ha mejorado la refrigeración gracias a un electroventilador más potente para el radiador, así como una mayor superficie de disipación de calor provista de aletas en la carcasa del diferencial. A bordo del A90 Final Edition, los asientos Recaro están revestidos en tejido Alcantara, proporcionando una posición de conducción y un confort óptimos. Esta variante cuenta además con cinturones de seguridad de color rojo y pasos de puertas exclusivos de fibra de carbono, para enfatizar su exclusividad.

La gama GR Supra continúa con el nuevo acabado Lightweight Evo, que eleva la experiencia al volante. El modelo incorpora algunas mejoras y cambios, dirigidos a ofrecer una mejor experiencia, rendimiento y dinámica de conducción. Así, se ha dispuesto una puesta a punto específica de la electrónica de control de la suspensión variable adaptativa, así como del diferencial de deslizamiento limitado, que contribuyen a mejorar la tracción, y reducir el subviraje en las curvas. Las modificaciones que se han hecho en el modelo en relación con la suspensión y el chasis mejoran la estabilidad, incluyéndose una barra estabilizadora delantera de mayor diámetro y con paredes de mayor grosor.

También se ha logrado una mayor sensación de integración de la suspensión y el bastidor, empleando bujes de goma reforzados para los brazos de suspensión delanteros y silentblocks de goma reforzados para el subchasis trasero, mientras que se ha implementado un refuerzo más fuerte en la parte inferior del vehículo. Además, se ha optimizado la dirección asistida ofreciendo una sensación más directa y precisa, y se ha incrementado el ángulo de caída de las ruedas delanteras con una puesta a punto más agresiva. Con el objetivo de optimizar el flujo y la carga aerodinámica delantera y trasera y, con ello, el manejo y el rendimiento, se han equipado un spoiler trasero de fibra de carbono, así como un deflector en el arco de rueda delantero. En cuanto al exterior del modelo, se complementa con unas nuevas llantas forjadas de aluminio de 19 pulgadas en color negro mate.

A bordo del Toyota GR Supra Lightweight Evo, se encuentran unos asientos deportivos tapizados en Alcantara de color oscuro y con el logo GAZOO Racing en el reposacabezas, acompañados de cinturones en color rojo. Además, equipa también un embellecedor rojo con pespuntes en el pomo de la palanca de cambios, que acentúa el carácter deportivo del interior. Por último, lleva incorporado un equipo de audio con 10 altavoces y cargador inalámbrico para smartphone.

El acabado Performance de GR Supra regresa a la motorización 3.0 litros, asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades, sustituyendo de este modo a la manual de la versión anterior. La tapicería de los asientos es de cuero en color oscuro, contando con regulación eléctrica en 8 direcciones y memoria de posición. En la zona del parabrisas se proyecta un Head-up display de 1,8 pulgadas de diámetro e incorpora un equipo de audio JBL con 12 altavoces en su interior. En cuanto al exterior del modelo, monta unos neumáticos Michelin Pilot Super Sport, sobre llantas forjadas de aluminio de 19 pulgadas en color metal. Además, los retrovisores exteriores son plegables eléctricamente y equipan ajustes de posición memorizables. Mientras que los frenos llevan incorporadas pinzas delanteras de cuatro pistones y traseras de un pistón. Por último, sus faros delanteros son Multi- LED, y equipan ajuste dinámico de luces de carretera (AHS).

Ficha técnica Toyota GR Supra

Conbustible: Gasolina

Cilindrada: 3 litros

Cilindros: 6 en línea

Potencia: 441 caballos

Tracción: Trasera

Par-motor: 571 newton-metro

Velocidad: 275 kms/hora

0 a 100: 4,1 segundos

Peso: 1.530 kilos

Largo: 4,38 m. Ancho: 1,86 m. Alto: 1,27 m.

Maletero: 290 litros

Plazas: Dos

Precio: Desde 78.000 euros

Temas

Toyota