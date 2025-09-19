El MG para los que todavía no quieren dar el salto a un eléctrico que se enchufe

N. S. Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El nuevo HS Hybrid+ es el tercer vehículo con etiqueta ECO de MG y está enfocado para los conductores españoles que aún no quieren, o no pueden, dar el salto a un vehículo electrificado que requiera de carga externa. Fiel a la filosofía de la marca y su propuesta multienergía, el nuevo MG HS Hybrid+ nace para satisfacer las necesidades reales de los clientes españoles.

Supone un salto adelante sobre los sistemas de propulsión híbridos convencionales. El «+» de su nombre refleja a la perfección cómo esta tecnología supone un plus al ofrecer más eficiencia, más conducción eléctrica, más potencia, más prestaciones y más placer de conducción. El MG HS Hybrid+ incorpora un sistema de propulsión de alta eficiencia compuesto por un motor de gasolina de 1,5 litros (105 kW), que trabaja en conjunto con un potente motor eléctrico (146 kW), un generador de a bordo y una batería de gran capacidad de 1,8 kWh.

La batería está refrigerada por agua, lo que aumenta la capacidad de refrigeración un 300% respecto a las baterías refrigeradas por aire típicas de los vehículos híbridos. Otra tecnología diferencial es la tensión del sistema eléctrico, que trabaja a 350 voltios, el doble de lo habitual, lo que mejora la entrega de potencia, la regeneración de energía y la eficiencia.

Ampliar MG HS Hybrid+ P.F.

La potencia combinada alcanza unos impresionantes 165 kW (225 CV), lo que permite al MG HS Hybrid+ acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,9 segundos, gracias a una sofisticada transmisión automática de 2 velocidades que estrena este modelo. Además de mejorar las prestaciones, esta caja de cambios ofrece un agrado de uso muy superior al de los cambios convencionales de variados continuo que suelen emplear los híbridos HEV. Esto se siente, en primer lugar, en el silencio y confort de marcha, dado que el motor no va constantemente revolucionado. También se hace muy patente en la rápida y directa respuesta al acelerador.

A pesar de estos altos niveles de potencia, el MG HS Hybrid+ logra un consumo de combustible impresionante (5,5 l/100 km en el ciclo combinado WLTP), así como unas emisiones de CO2 de tan solo 126 g/km. Con su gran batería, elevada tensión y potencia eléctrica y de generación, el MG HS Hybrid+ también ofrece una autonomía y prestaciones en modo 100% eléctrico que abren una nueva era en los híbridos.

Ampliar MG HS Hybrid+ P.F.

El habitáculo del nuevo HS reafirma el compromiso 'Premium for everyone' de MG, con más tecnología, espacio, confort y diseño. El elegante salpicadero está presidido por dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas. La central está dedicada al sistema de infoentretenimiento, con servicios online que incluyen información del clima, actualizaciones de tráfico en tiempo real, acceso a Amazon Music y conectividad de teléfonos inteligentes a través de Android Auto™ y Apple CarPlay. Las versiones más equipadas también se benefician de una nueva cámara 360° y de carga inalámbrica.

El interior del nuevo HS es muy habitable, con amplias cotas de espacio para las piernas y de anchura en todas las plazas. Dispone de muchas opciones de almacenamiento y de un amplio maletero de 507 litros de capacidad.

Temas

Motor