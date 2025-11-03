El Polestar 5 ya es una realidad con hasta 670 km de autonomía

J. Bacorelle Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Polestar 5 es el nuevo modelo de la empresa sueca, un GT de 4 puertas basado en el prototipo Precept, que fue presentado en 2020 para transmitir los objetivos de la marca en materia de diseño, tecnología y sostenibilidad.

Está equipado con un motor trasero eléctrico de fabricación propia que aporta hasta 450 kW y 660 Nm a los 650 kW y 1.015 Nm totales del Polestar 5 Performance. Eso permite al esta versión Performance acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, mientras que el Polestar 5 Dual Motor de 550 kW lo hace en sólo 3,9 segundos. La velocidad de ambas versiones está limitada electrónicamente a 250 km/h.

Su arquitectura eléctrica de 800 V, la primera de este tipo en un vehículo Polestar, también permite al coche cargar a 350 kW con un cargador CC adecuado. Puede pasar del 10% al 80% de carga en sólo 22 minutos y un indicador de carga externo en el montante trasero permite ver en cualquier momento el nivel de carga del vehículo.

El motor trasero del Polestar 5 se puede desconectar para lograr una mayor eficiencia. El Polestar 5 Dual Motor tiene hasta 670 km (WLTP) de autonomía, mientras que el Polestar 5 Performance alcanza los 565 km (WLTP).

El Polestar 5 Dual Motor (550 kW, 812 Nm) ya está disponible con un precio de lanzamiento orientativo de 121.900 euros, mientras que el Polestar 5 Performance (650 kW, 1.015 Nm) tiene un precio de lanzamiento orientativo de 145.300 euros.

Diseño

Partiendo de la idea de desarrollar el prototipo Precept para ponerlo en producción con los mínimos cambios posibles, el equipo de diseño de Polestar ha creado un elegante GT de 5 metros de longitud con una imagen minimalista que huye de los adornos innecesarios. El mundo de la aviación ha sido una de sus principales fuentes de inspiración, como demuestran las tensas superficies que envuelven un perfil aerodinámico en forma de ala con una parte trasera de estilo Kamm.

Polestar 5

El morro bajo, con el SmartZone introducido en el Precept, está flanqueado por los faros delanteros Dual Blade característicos de Polestar, que vienen de serie con tecnología Pixel LED. La rueda está especialmente próxima a la línea del capó gracias a la plataforma del vehículo y a una suspensión delantera con un diseño único en el segmento. Los revestimientos en negro brillante o Shade en la parte inferior de las puertas hacen que este vehículo de 142 cm de altura parezca más bajo, mientras que el cerramiento de vidrio sigue el perfil aerodinámico y la elegante línea del techo.

Esta forma no resta amplitud a la parte trasera del vehículo, ya que la estructura de los reposacabezas se ha desplazado hacia atrás y se utiliza un espejo retrovisor digital y una luna trasera virtual, como en el Polestar 4. Polestar 5 cuenta además con el techo solar panorámico más grande de todos los modelos Polestar (algo más de 2 metros de largo y 1,25 metros de ancho), por lo que los ocupantes de los asientos traseros disfrutan de un espacio amplio y luminoso.

En la parte de atrás, Polestar 5 presenta una barra de luces de diseño aerodinámico con ventilación y un difusor trasero integrado que mejora el flujo de aire. Gracias a las lunas sin marco y las manillas retráctiles, el Polestar 5 Dual Motor tiene un coeficiente de arrastre (Cd) de sólo 0,24.

El Polestar 5 se ofrece en seis colores, incluidas dos opciones con acabado mate: Storm, un gris oscuro con mucha personalidad, y Magnesium, un color plateado más claro.

Como explica Nahum Escobedo, director de diseño exterior «diseñar el Polestar Precept fue un auténtico sueño, pero convertirlo en el Polestar 5 para ponerlo en producción ha resultado aún más gratificante. Estoy muy orgulloso de todas las personas que han trabajado sin descanso para que el resultado fuera un fiel reflejo del prototipo original. Espero que los clientes disfruten tanto conduciéndolo como nosotros creándolo».

Interior

En el interior, el GT eléctrico de 4+1 asientos presta tanta atención al conductor como a los pasajeros. Los asientos delanteros han sido diseñados en colaboración con Recaro y hacen que las caderas queden particularmente bajas, con un diseño envolvente y el clásico confort sueco. Vienen de serie con acabado MicroTech en Charcoal. Opcionalmente, también pueden ser de nappa Bridge of Weir en Charcoal o Zinc, un derivado natural de la industria alimentaria con certificado de protección animal, que no contiene cromo y añade ventilación y masaje a la calefacción y la regulación eléctrica de serie.

Polestar 5

En principio está diseñado como un vehículo de cuatro plazas y, con el reposabrazos central en la posición más baja, los ocupantes de los asientos traseros pueden controlar el climatizador de cuatro zonas, la calefacción de los asientos y las funciones de ventilación y masaje.

Los asientos traseros tienen el mismo diseño que los asientos delanteros de Recaro y se pueden reclinar por separado para mayor comodidad. Al levantar el reposabrazos se crea un quinto asiento que, al quedar escalonado, aumenta la separación a la altura de los hombros y convierte el GT en un práctico cinco plazas. Detrás de los asientos delanteros, la batería está rebajada para crear un espacio amplio para las piernas que ofrece más amplitud a los ocupantes y les permite sentarse en una posición más natural.

Los materiales de fibra natural están presentes en todo el interior, incluidos los asientos delanteros con el característico tejido de Polestar desarrollado con BCompTM. Combinado con ampliTexTM para darle más resistencia, esta alternativa biológica a la fibra de carbono está hecha de lino, es hasta un 40 % más ligera que el plástico y usa un 50 % menos de materiales basados en combustibles fósiles.

Las partes inferiores de las puertas, fabricadas con NFPP, destacan por la estructura natural de los materiales de base biológica. Lo mismo ocurre en el revestimiento interno del maletero trasero de 365 litros de capacidad, mientras que el material empleado en el compartimento delantero de 62 litros es UltraSilent de AutoNeum, que reduce el peso un 60 % (alrededor de 5 kg) con respecto al plástico tradicional y responde a una estrategia de uso de monomateriales para facilitar el reciclaje al final de la vida útil.

A igual que en otros vehículos Polestar, en el Polestar 5 se utilizan materiales reciclados como Econyl (un material fabricado con redes de pescar y otros residuos) en las alfombrillas, PET reciclado en el forro interior del techo y un envoltorio tejido de decoración en la parte superior de las puertas.

La posición de conducción en el Polestar 5 se ha reclinado de manera deliberada para que resulte más deportiva, aprovechando la baja altura de los asientos y la posición vertical del volante, que queda más cerca del conductor. En la columna de la dirección con regulación eléctrica hay una pantalla de 9 pulgadas colocada de manera que se pueda ver con facilidad en cualquier posición. La información para el conductor en el Polestar 5 se completa con una pantalla HUD de 9,5 pulgadas.

Tecnología

Entre los asientos delanteros se encuentra una consola central que incluye un compartimento con cierre y, sobre él, un mando de audio centralizado para la pantalla central apaisada de 14,5 pulgadas. La pantalla central funciona con un sistema operativo Android Automotive especial para Polestar con Google integrado para disfrutar lo mejor de lo mejor del Polestar 3 y el Polestar 4. Debajo de la sección de Google Maps hay cuatro botones dinámicos que el usuario puede personalizar como desee, así como un acceso directo para que el conductor pueda controlar hasta seis funciones directamente desde la pantalla de inicio.

El usuario puede elegir entre un sistema de sonido Polestar de altas prestaciones con 10 altavoces y el sistema de sonido Bowers & Wilkins de 21 altavoces con tecnología Tweeter-on-Top y 1.680 watios de potencia. La luz ambiental Laser-Line envuelve el habitáculo y detrás de las cabezas de los ocupantes de los asientos traseros hay una barra de sonido. Todo ello, combinado con la eliminación activa del ruido del tráfico, garantiza una experiencia óptima en el interior.

Los sistemas Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) son una parte muy importante del Polestar 5. Entre ellos destaca el SmartZone, que incluye sensores, radar y cámara delantera de estacionamiento. La función Pilot Assist regula la velocidad y la posición del vehículo en su carril a velocidades de hasta 150 km/h. Polestar 5 tiene un total de 11 cámaras de visión, una cámara de vigilancia del conductor, un radar de medio alcance y 12 sensores de ultrasonidos. Lleva ocho airbags y utiliza radares interiores que detectan el número, la posición y el tipo de ocupantes para adoptar las medidas de seguridad adecuadas en caso de accidente.