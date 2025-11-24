El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Magma está en lo alto de la gama de los modelos de Genesis FP

Genesis presenta una versión de altas prestaciones de su GV60

Juan Roig Valor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

Hyundai Motor da un paso decisivo en su apuesta por los vehículos de altas prestaciones con la presentación del GV60 Magma, el primero de varios modelos que compondrán su nueva submarca de rendimiento dentro de Genesis. El fabricante surcoreano, tradicionalmente asociado a coches prácticos y de gran volumen, busca reforzar así su rentabilidad en un contexto comercial complejo.

El GV60 Magma es una versión radical del SUV eléctrico compacto de Genesis. Con hasta 650 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, se situará por encima del actual GV60 Performance, que en Estados Unidos parte de 71.875 dólares.

Además de un aumento significativo de prestaciones, ofrecerá equipamientos exclusivos como un head-up display y un «Drift Mode» orientado a una conducción más enfocada al eje trasero.

La marca ve en esta ofensiva de lujo una vía para proteger sus márgenes. Hyundai ha sufrido el impacto de los aranceles derivados de las tensiones comerciales entre Corea del Sur y Estados Unidos, especialmente tras una investigación en una planta de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en Georgia.

Solo en el tercer trimestre, los aranceles supusieron un coste de 1,8 billones de wones (1.220 millones de dólares), lo que llevó a la compañía a revisar a la baja sus previsiones de beneficios anuales.

Durante la presentación del modelo en un evento cerca de Marsella, el consejero delegado de Hyundai, José Muñoz, subrayó que Norteamérica «seguirá siendo un pilar de crecimiento» para la empresa.

La estrategia de lanzar versiones premium de modelos ya existentes resulta especialmente rentable para los fabricantes, al aprovechar infraestructuras productivas ya amortizadas mientras elevan precios gracias a mejoras de acabado, rendimiento y tecnología. Marcas como BMW o Mercedes llevan décadas aplicando este enfoque con sus divisiones M y AMG.

El GV60 Magma podrá utilizar plataformas compartidas con modelos eléctricos de mayor volumen como el Hyundai Ioniq 5 o el Kia EV6, lo que permitirá contener costes de desarrollo. Su lanzamiento comercial arrancará en Corea del Sur a comienzos del próximo año, con llegada prevista a Europa y Norteamérica a lo largo de 2026.

