El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La actitud desafiante de CUPRA, con el fútbol más disruptivo f. p.

CUPRA y Kings League se alían para lanzar una edición limitada del León

A. Noguerol

Martes, 21 de octubre 2025, 10:52

Comenta

CUPRA ha presentado una versión especial y limitada de su modelo compacto, el CUPRA León Kings League, desarrollada en colaboración con la competición creada por Gerard Piqué. Esta edición busca fortalecer la conexión entre el mundo del motor y el deporte digital.

El CUPRA León Kings League se basa en el modelo 1.5 eTSI de 150 CV con cambio DSG de siete marchas y tecnología mild-hybrid de 48 V. Esta configuración le otorga la etiqueta ECO, lo que proporciona ventajas de acceso en zonas urbanas restringidas.

La edición especial limitada marca un nuevo capítulo en la colaboración entre CUPRA y la Kings League.

El diseño del coche posee una identidad propia, incorporando logotipos de la Kings League en el portón trasero y el pilar B. Además, cuenta con llantas de aleación negras de 18 pulgadas, faros Matrix LED, taloneras laterales y spoiler en tono Obsidian Black.

Estará disponible en tres colores de carrocería: Gris Magnetic Mate, Taiga Grey y Negro Midnight. En el interior, el vehículo equipa asientos tipo bucket con tapicería Dynamic, techo panorámico, cámara trasera, sistemas de asistencia a la conducción como el detector de ángulo muerto o el asistente de atascos, y luz ambiental personalizable.

La compra del CUPRA León Kings League incluye el Pack Kings, que ofrece una experiencia completa ligada a la competición. Este paquete incluye una camiseta oficial del equipo elegido, una entrada a las finales de la Kings League 2025, traslados, alojamiento y un encuentro privado con los jugadores finalistas. Esta propuesta refuerza el vínculo entre el vehículo y la comunidad de este formato de fútbol alternativo.

El lanzamiento de esta edición limitada coincide con el inicio de la nueva temporada de la Kings League Spain.

La campaña principal de comunicación, rodada en un circuito y ambientada en el CUPRA Arena, se emitirá durante el stream inaugural y en los canales de CUPRA, Kings League y DJ Mario. Con esta iniciativa, CUPRA profundiza en su alianza con un formato deportivo que conecta con el público joven y explora nuevas formas de relación entre el automóvil y el entretenimiento digital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  5. 5

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  6. 6 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  7. 7 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  8. 8

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo CUPRA y Kings League se alían para lanzar una edición limitada del León

CUPRA y Kings League se alían para lanzar una edición limitada del León