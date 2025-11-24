Triumph amplía su familia Street Triple con las nuevas versiones 765 RX y Moto2 Edition

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Triumph Motorcycles presenta dos nuevas incorporaciones a su gama Street Triple: la Street Triple 765 RX y la Street Triple Moto2 Edition. Sobre la base de la Street Triple 765 RS, estos nuevos modelos elevan las capacidades deportivas y exclusividad de la versión estándar, con mejoras directamente inspiradas en la competición.

La RX estará disponible solo durante un año de forma inminente desde 14.695 €, mientras que la Moto2 Edition, limitada a 1.000 unidades en todo el mundo, rinde homenaje a la colaboración de Triumph con el Campeonato del Mundo de Moto2 y está disponible a un precio de 16.495 € a partir de junio de 2026.

La RX presume de una serie de detalles de diseño exclusivos, tales como una tija mecanizada, el logotipo RX grabado a láser en el silenciador y un asiento RX personalizado. Su acabado en Matt Aluminium Silver se combina con el subchasis en Diablo Red, a juego con las llantas, rindiento homenaje a la Street Triple 675 RX original.

Por su parte, la edición Moto2 luce detalles premium inspirados en la competición, tales como paneles laterales, guardabarros delantero, quilla y embellecedor del escape en fibra de carbono. Destaca también el asiento con una textura de alto agarre y el logotipo de Moto2 en relieve, el faro trasero transparente y el logo de Moto2 grabado a láser en el silenciador. La combinación de los colores Mineral Grey y Crystal White se complementa con un subchasis en Triumph Performance Yellow y una franja a juego en la rueda trasera. Cada Street Triple Moto2 Edition está numerada individualmente en la tija mecanizada junto al logo de Moto2, que también aparece en la pantalla de bienvenida del display TFT a color.

Ambas comparten el mismo motor tricilíndrico de la RS, que entrega 130 CV a 12.000 rpm y 80 Nm de par a 9.500 rpm.

El chasis, tomando como base la parte ciclo de la RS, la perfecciona para una respuesta mejor en circuito. Su chasis ligero se combina con una horquilla invertida Öhlins NIX30 totalmente ajustable y un amortiguador trasero Öhlins STX40 con depósito independiente, también totalmente ajustable.

Los semi-manillares ofrecen una posición más agresiva e inclinada hacia delante. Incluyen también pinzas Brembo Stylema de cuatro pistones, maneta Brembo MCS ajustable y neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Todo ello logra un peso total en orden de marcha de tan solo 188 kg.

Cuentan con una pantalla TFT a color de 5, un modo 'Track' con una configuración específica del ABS, así como ABS y control de tracción optimizados para curvas y Triumph Shift Assist para subir y bajar de marcha y sin embrague.

Steve Sargent, Jefe de Producto de Triumph Motorcycles, declara: «El éxito de la Speed Triple 1200 RX ha demostrado el atractivo de las motos naked de enfoque altamente deportivo que combinan una conducción precisa con componentes de alta gama para conectar con aquellos motoristas que valoran especialmente el rendimiento y el control. Por eso, ahora aplicamos la misma filosofía a la familia Street Triple. La nueva Street Triple 765 RX ofrece unas geometrías más precisas, componentes de primera calidad y una configuración que la hace igual de apta para la carretera que para las tandas en circuito. La edición Moto2 es un homenaje a nuestra continua colaboración con el Campeonato del Mundo de Moto2™, que ha resultado fundamental para impulsar los límites del desarrollo de nuestros motores. Esta moto ofrece a los aficionados y a los coleccionistas una oportunidad única de poseer una parte de la emoción de las carreras».