El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevo Letbe Velocity 125 ABS letbe press

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

V. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

Wellta Motors, distribuidor exclusivo de LETBE, presenta el nuevo Letbe Velocity 125 ABS, un un escúter pensado para combinar agilidad urbana y confort en trayectos interurbanos. Monta un monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida (una configuración poco habitual en su segmento) con 13 CV de potencia, capaz de alcanzar hasta 115 km/h.

Incorpora una ECU firmada por Bosch y sistemas orientados a la eficiencia y al confort diario como arranque eléctrico silencioso, sistema de inyección electrónica Bosch, control de tracción (TCS) desconectable, sensor de caída con apagado automático del motor, y Start&Stop para reducir consumos.

Además, incorpora un completo equipamiento compuesto por iluminación full LED, sistema keyless con alarma antirrobo integrada, un hueco bajo el asiento para guardar un casco integral, ganchos portaobjetos y puerto USB. El baúl trasero de 39 litros, con interior forrado, está incluido en el precio (2.790 €) y la marca ofrece 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.

El Letbe Velocity 125 ABS es un vehículo accesible, gracias a sus contenidas medidas y un peso en orden de marcha de tan sólo 137 kg. Ofrece un depósito de combustible de 9 litros y su consumo medio es de 2,3 l/100 km. Equipa neumáticos de 16 pulgadas en la parte delantera, y de 14 pulgadas en la trasera. Cuenta con una altura de asiento de 800 mm, frenos de disco delantero y trasero, y ABS Bosch de doble canal. La carrocería está disponible en tres colores: negro zafiro, blanco zenith y gris antracita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  9. 9 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  10. 10 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado