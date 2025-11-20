El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nueva Brabus 1400 R Signature Edition ktm press

Nueva Brabus 1400 R Signature Edition, la lujosa y exclusiva KTM al alcance de unos pocos

V. D.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

Usando la plataforma de la KTM 1390 Super Duke R Evo 2025, la marca alemana especializada en realizar transformaciones de automóviles y motocicletas de alto rendimiento, Brabus, ha elaborado esta exclusiva 1400 R Signature Edition, definida por su estética de diseño distintiva «Black and Bold» y con una carrocería Widestar, componentes de fibra de carbono de precisión y el color Midnight Veil de Brabus.

Esta monoplaza destaca en su parte delantera por un guardabarros delantero de fibra de carbono y un conjunto de faro LED con una configuración de luces diurnas, así como detalles del mismo material a lo largo de los alerones laterales Widestar personalizados, el carenado del depósito de gasolina de carbono y la quilla de carbono.

Equipada con un motor LC8 V-Twin de 1350 cc de última generación, la Brabus 1400 R Signature Edition ofrece 190 CV y 145 Nm de par motor, y equipa un escape especial con doble silenciador. Cuenta con llantas de tres brazos Brabus Monoblock II EVO «Platinum Edition» de 17 pulgadas. La tapicería combina cuero y microfibra, y luce los logotipos en relieve de la marca.

La carrocería cuenta con componentes de carenado de fibra de carbono diseñados con precisión mediante el uso de procesos de preimpregnado de última generación. Cada componente individual recibe un llamativo acabado de alto brillo. Otros elementos de fibra de carbono con estructura expuesta, como la cubierta de la rueda trasera, la cubierta del basculante y el protector de cadena.

Nueva Brabus 1400 R Signature Edition ktm press

Equipa la última tecnología en el sistema de pinzas de freno Hypure de cuatro pistones monobloque de Brembo. Las pinzas delanteras sujetan discos de freno Wave de 320 mm, mientras que las pinzas traseras utilizan una pinza flotante de doble pistón combinada con un disco Wave de 240 mm.

Cuenta con una horquilla delantera WP APEX Semi-Active Technology (SAT), con válvulas magnéticas controladas electrónicamente para una amortiguación variable, en combinación con el amortiguador trasero ajustable WP APEX SAT.

Ofrece además cinco modos de conducción específicos: Sport, Street, Rain, Performance y Track. La instrumentación es TFT a todo color e incluye una animación de arranque.

Cada unidad de la Brabus 1400 R Signature Edition se entrega con una exclusiva gama de accesorios adicionales. Entre ellos se incluye una funda para interior hecha a medida para proteger la motocicleta, así como una alfombra de exposición. También se incluye una funda de cuero para la llave de contacto, así como una caja de llaves de fibra de carbono que contiene uno de los 100 emblemas de mesa mecanizados para su exposición.

El precio de venta en España para la Brabus 1400 R Signature Edition es de 57.299 € y sólo se fabricarán 100 unidades para todo el mundo.

