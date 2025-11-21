Black Days de Triumph, con descuentos de hasta 3.000 €

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Triumph España se suma al espíritu del Black Friday con los Black Days 2025, una campaña especial vigente hasta el 28 de noviembre. La filial española de la marca británica ofrece descuentos de entre 800 € y 3.000 € en más de cien motocicletas de su gama 2025 en stock en los concesionarios de toda España.

Desde las legendarias Bonneville hasta las aventureras Tiger 1200, pasando por las ágiles Trident o Street Triple y las cautivadoras Speed Triple 1200 RR y Rocket 3, hay una Triumph para cada motorista.

Modelos como la Speed Triple 1200 RR (con 1.630€ de descuento), la Scrambler 900 '2025 (con 1.090€ de descuento) o las Tiger 900 GT Pro y Rally Pro (con 2.390€ de descuento) son solo algunas de las unidades incluidas en este desestockaje.

Los concesionarios oficiales Triumph en España ofrecerán más de cien motos de más de 660 cc identificadas con el distintivo «Black Days», con reducciones de precio que van desde los 800 € hasta los 3.000 €, e incluso 3.200 € en determinadas versiones de la Tiger 1200 Rally Explorer. Para aprovechar las ventajas de los Black Days, la reserva debe formalizarse hasta el 28 de noviembre, y la moto deberá matricularse entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025.

Modelos en promoción: Bonneville Bobber, Speedmaster, T120 (incluidas algunas unidades Elvis Edition) y T100; Speed Twin 900, 1200 y 1200 RS; Rocket 3 Storm R; Scrambler 900, 1200 X y 1200 XE 2025; Speed Triple 1200 RR y Speed Triple 1200 RS; Tiger 1200 GT Pro, Rally Pro y Rally Explorer; Tiger 900 GT Pro y Rally Pro; Tiger Sport 800 y Tiger Sport 660; Trident 660 y Daytona 660; Street Triple 765 R, RS y R versión A2.

Además de los descuentos, Triumph ofrece su programa de financiación TRISTAR Multiplan: al financiar la nueva Triumph, a los tres años el cliente podrá elegir entre cambiarla por otra Triumph nueva, quedársela o devolverla.

