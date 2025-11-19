Barcelona presenta ayudas para la compra de ciclomotores eléctricos y la instalación de estaciones de baterías

Canal Motor Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Barcelona lanza un programa de ayudas entre el 2026 y el 2030 para lograr un parque de ciclomotores 100% eléctrico y de cero emisiones.

La medida se enmarca en el Pla Clima, la estrategia municipal para descarbonizar la ciudad (1.800 millones de inversión hasta el 2030 en medidas de adaptación y mitigación) y, entre otros aspectos, electrificar la movilidad con el apoyo de las entidades que forman parte del Observatorio de la Motocicleta -ANESDOR, Motoristas por Barcelona y la P(A)T-.

Con un presupuesto inicial de cerca de 15 millones de euros, el alcance de la medida prevé la renovación de 20.000 ciclomotores de combustión a eléctricos y el impulso de una red de estaciones de intercambio de baterías.

Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a la ayuda será el de desguazar un ciclomotor de combustión, y tendrá un importe único en todos los casos de 600 euros, cifra que de acuerdo con los precios de mercado actuales, significa entre el 16 y el 40% del importe de un ciclomotor eléctrico nuevo.

Se podrán beneficiar todas las adquisiciones de nuevos ciclomotores que se realicen a partir del próximo 1 de marzo, una vez aprobadas las bases de las ayudas.

Antes de que acabe este 2025 empezará la tramitación para que a principios del 2026 las bases se hayan aprobado definitivamente y publicado.

Las ayudas se dirigen tanto a personas físicas como jurídicas residentes en Barcelona para poder llegar a la totalidad del parque. Las personas y empresas que quieran optar a los 600 euros solo necesitarán dos documentos: los justificantes de la compra del ciclomotor eléctrico y el del desguace del vehículo de combustión. En este sentido, los depósitos de Barcelona de Servicios Municipales (BSM) ofrecen el servicio de desguace gratuito para el ciudadano y la entrega del certificado válido para solicitar la ayuda.

En Barcelona hay censados actualmente 32.000 ciclomotores, de los cuales se estima que aproximadamente 18.000 forman parte del parque circulante. Del total de censados, alrededor de 8.000 ya son eléctricos, y unos 24.000 de combustión. Según los datos disponibles, se estima que estos son los responsables de las emisiones de aproximadamente 3.000 toneladas de CO2 anuales. El programa de ayudas tiene por objetivo llegar a la totalidad de ciclomotores de combustión que circulan habitualmente por la ciudad, de forma que sean sustituidos por vehículos eléctricos de cero emisiones.

El programa también prevé el impulso a la implantación de una red de infraestructura de recarga para el intercambio de baterías de ciclomotores y motocicletas. El Ayuntamiento destinará cerca de 3 millones de euros en cuatro años para subvencionar la instalación de estas estaciones de intercambio, con un alcance de 64 puntos nuevos en cuatro años. Las ayudas serían de 45.000 euros por estación y servirían para cubrir como máximo el 60% del presupuesto. Podrá ser beneficiario de esta ayuda cualquier operadora (estación de servicio, aparcamiento, etc.) que quiera incluir este tipo de servicio al público y tendrá que mantenerlo abierto durante al menos cuatro años.