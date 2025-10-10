AMV seguros, historia de la compañía que hace 50 años solucionó el gran problema de las motos de campo

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 10 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Hay personajes en el mundo de la moto que dejan una profunda huella sin necesidad de ganar títulos mundiales. Su labor, movida por la pasión a las dos ruedas, es menos mediática o no alcanza al gran público a simple vista, pero implica unas consecuencias incluso de mayor relevancia…

Y la de Franck Allard es una de esas historias que, sin levantar mucha expectación, deja un importante legado. Allá por los años '70, el francés disfrutaba con su grupo de amigos de la práctica del enduro. Era una época en la que era muy complicado encontrar un seguro para una moto de campo. «No existían seguros especializados en motos y los seguros generalistas, que no conocían los riesgos de las prácticas moteras, o bien no aseguraban estas motos, o, si lo hacían, ponían precios muy elevados», relata el propio Franck. «Esta situación suponía un freno para el mercado de las dos ruedas, ya que el alto precio del seguro era disuasorio a la hora de comprar una moto», añadía.

La solución de Franck, que en aquella década formaba parte del grupo familiar de correduría de seguros Filhet-Allard, fue la de crear un seguro específico para motos de enduro. De esta forma, nacería AMV, Assurance Moto Verte, en sus siglas en francés, cuyo significado en castellano es, literalmente: «seguros para motos verdes», es decir, «seguros para motos de campo».

La aseguradora fue creciendo rápidamente y, en 1986, amplió la oferta a otras prácticas moteras y también a 4x4 todoterreno y, en 1999, fue pionera en venta on line, ofreciendo tarificación y contratación on line inmediatas. Durante estos 50 años, AMV ha sido una compañía de seguros movida por esta filosofía, la de buscar soluciones reales para los moteros, y este compromiso siempre se ha fundamentado en el conocimiento y experiencia que Franck y su equipo tienen sobre las necesidades del usuario de vehículos de dos ruedas.

Ampliar Pol Tarrés, Franck Allard y Stéphane Peterhansel peak mount films

«En AMV, hemos marcado la diferencia en el sector de los seguros, ofreciendo seguros de moto que se podían contratar de forma inmediata y con precios ajustados al riesgo de cada práctica. Esto ayudó a los moteros, pero también a los concesionarios, que podían ofrecer estos seguros a sus clientes. Así, hemos favorecido la venta de motos y, por lo tanto, el desarrollo del mercado de las dos ruedas», explicaba Franck.

Actualmente, entre Francia y España, AMV cuenta ya con más de 500 empleados. «Me ilusiona pensar que, cuando creé AMV, rodaba con un pequeño grupo de amigos y que este grupo ha crecido tanto que ya somos más de 1 millón de motociclistas en la familia AMV», añade Allard.

A España llegó en 2003 y, a día de hoy, es el único seguro especializado en motos, ya que conoce perfectamente todas las prácticas moteras y las necesidades de los motociclistas, ofreciendo el precio justo para cada seguro de moto o coberturas como la de casco, pérdida de llaves, o chaleco airbag. Incluso ofrecen seguros para motos de cross. Pero además de motos, también ofrecen seguros para coches o vehículos clásicos (automóviles o coches).

AMV Green Rallye, un evento trail para celebrar 50 años

Nos encontramos en el Château de Lastours, al norte de Perpiñán (Francia), rodeados de viñedos y un entramado de pistas de tierra. Un espectacular enclave natural en el que se han desarrollado algunos prólogos del Dakar y que, por tercera vez, acoge el AMV Green Rally, un evento para aficionados del trail que reúne a más de 300 moteros.

Ampliar Village del AMV Green Rallye peak mount films

Las motos off-road llenas de polvo y tierra se aglutinan por todas partes alrededor del village, donde suena la música y las parrillas encendidas van preparando la carne. A lo largo del día, los participantes van saliendo en moto para disfrutar de algunas de las rutas planificadas por la organización y, cuando quieren descansar un rato, vuelven al centro neurálgico del evento para disfrutar de una bebida y contar las batallitas del día.

En el AMV Green Rally se respira buen ambiente y mucha pasión por las motos. Quien lo desee, también puede disfrutar de un paseo en quad o de instalaciones deportivas. En medio de todo esto, su principal promotor, Franck Allard nos recibe para enseñarnos el complejo de Château de Lastours (propiedad del grupo AMV), las bodegas donde se produce un exclusivo vino de cosecha propia y, de paso, contarnos que su pasión por las motos no se ha ceñido durante este medio siglo sólo a las coberturas, sino también a apoyar al motociclismo deportivo: «Hemos desarrollado nuestra implicación en eventos, con partners y con pilotos y esto nos ha ayudado a ganar visibilidad. Un ejemplo claro es Stéphane Peterhansel, que ha ganado todos sus Dakares en moto llevando nuestros colores, así que podemos decir que el verde de AMV le ha dado suerte, pero, también que Stéphane ha dado suerte a AMV, aportándonos visibilidad», explica Allard.

Ampliar Salida de la prueba Climb Duel I. B.

Pero además de «Monsieur Dakar», ganador de 14 títulos (6 en moto y 6 en coche), AMV ha apoyado a pilotos como Marc Coma, que también ganó sus 5 Dakares luciendo el verde de la compañía francesa, o el campeón de MotoGP Fabio Quartararo.

En la actualidad, dos de sus principales abanderados son el italiano Antoine Meo o el español Pol Tarrés, quien nos explicaba cómo surgió su relación: «Estábamos en el Salón de Lyon de 2022 y AMV me invitó a su 'motorhome' y me enseñaron las motos que tenían expuestas de pilotos AMV. Recuerdo que, entre otras, estaba una de las de Peterhansel. Al terminar nuestra conversación, les dije que algún día tendrían expuesta la moto de Pol Tarrés. Y así ha sido desde 2023».

Pero la marca AMV no es solo un logo en una moto o en el mono de un piloto, o un apoyo financiero, si no que también se esfuerza por «ser un verdadero partner que ayuda a sus pilotos a lograr sus retos y comparte tanto sus victorias como sus momentos difíciles», explica Audrey Pujol, directora de Marketing y Comunicación de AMV Francia y España.

Ampliar Pol Tarrés, ganador del Climd Duel peak mount films

Asimismo, AMV apoya otro tipo de pruebas como el el Trèfle Lozérien AMV, prueba reina de los enduros clásicos, el MotoGP de Francia o el Campeonato Nacional de Motocross.

El propio AMV Green Rallye que pudimos visitar es un fiel reflejo de estos valores comunitarios y de la propia historia de AMV. Allí pudimos disfrutar, como colofón final, de una emocionante competición de aceleración off-road en subida, en formato de eliminatoria, el Climb Duel, en la que el público se aglutina en las laderas de una pequeña colina para animar a pilotos como Peterhansel, Tarrés o Meo, pero también a aficionados random que participaban con sus propias motos de toda índole, independientemente de la cilindrada, peso o estilo. Más que nunca, lo importante era participar. Todos juntos, compartiendo una pasión, como la que hace 50 años ya compartía Franck Allard con sus amigos endureros...