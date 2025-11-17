Leapmotor C10: carácter premium y con autonomía extendida

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

El Leapmotor C10 REEV se enfrenta al desafío de recorrer largas distancias sin repostar ni recargar, poniendo a prueba su sistema de autonomía extendida con 974 km de autonomía WLTP.

Esta cifra, suficiente para cubrir buena parte de los desplazamientos veraniegos, surge de la combinación de un sistema eléctrico con un motor gasolina de 1.5 litros y un depósito de 50 litros.

La propulsión eléctrica es siempre la que mueve el vehículo, que optimiza la autonomía de 145 km de su batería mediante frenada regenerativa. Cuando la batería se agota, el motor térmico entra en acción únicamente para recargarla, sin necesidad de enchufar el vehículo.

De este modo, la versión Gracias a esta combinación de tecnologías, el Leapmotor C10 REEV presenta un consumo combinado de 0,4 l / 100 Km. Sus reducidas emisiones de 10 g/Km de CO2 le permiten acogerse a los beneficios de la etiqueta Cero de lDGT. El par motor de 320 Nm asegura una aceleración suave y estabilidad, incluso a altas velocidades. Esta versión pasa de 0 a 100 Km/h en 8,5 segundos. El modelo eléctrico (BEV) de 218 CV alcanza una autonomía de 420 km.

En el interior, la atención a los detalles y la sostenibilidad han sido prioritarias combinando elegancia, funcionalidad y confort. El C10 ofrece soluciones prácticas, como un maletero de 400 litros, que se complementa con la caja hueca del reposabrazos delantero y un portavasos doble central con soportes laterales internos con resorte.

Este SUV premium electrificado integra aplicaciones globales como Spotify y TikTok en su sistema de infoentretenimiento. Esta innovación permite a los usuarios acceder a sus playlists y contenido viral de TikTok directamente desde la pantalla táctil del vehículo.

El puesto de conducción Smart Cockpit se considera la gran joya tecnológica de Leapmotor. Ofrece una experiencia de conducción avanzada e inmersiva, con todos los mandos e interfaces pensados para un uso sencillo e intuitivo.

Ampliar Ficha técnica: Motores: eléctrico de 218 CV y autonomía extendida de 215 CV Consumo: 0,4 l/100 km (REEV) y 17,7 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,73/1,90/1,68 Maletero: 435 litros Precio: desde 26.800 euros

En el centro del salpicadero destaca la pantalla táctil de 14,6» y Alta Definición (2.560 x 1440 píxeles), con una interfaz totalmente táctil inspirada en los smartphones. Es el punto de control de una gran variedad de sistemas, desde el sistema multimedia y el navegador hasta la calefacción o el aire acondicionado. Su estructura laminada reduce los reflejos y ofrece una visibilidad óptima en cualquier circunstancia.

Esta pantalla es también la puerta de entrada al sistema de audio del Leapmotor C10. Dotado de amplificadores desarrollados por la propia marca, crea un sonido envolvente 7.1 gracias a sus 12 altavoces con 840 W de salida. Su ecualizador permite elegir entre diferentes modos de audio: Enjoy, Surround, Theater y Dynamic.

Además, el Leapmotor C10 está equipado con una innovadora iluminación ambiental multimodo que mejora el ambiente interior, y el confort se garantiza con un parasol eléctrico, que mantiene un ambiente fresco y agradable durante los meses de verano. El Leapmotor C10 se posiciona así como un referente en el segmento de vehículos eléctricos inteligentes.

