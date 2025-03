«Si me usas mientras conduces puedo matar» La advertencia de la DGT sobre la utilización de este dispositivo

Bruno Vergara Miércoles, 19 de marzo 2025, 17:24 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Las distracciones al volante están presentes en el 33% de los accidentes. Muchos de las acciones cotidianas cuando se lleva un coche como encender la radio o poner la calefacción obligan al conductor a no prestar atención a la carretera. Quizá son solo dos segundos, pero pueden resultar fatales. Para que uno se haga una idea. A 60 km/h, se recorren 17 metros en un segundo; a 120 km/h, 34.

La Dirección General de Tráfico quiere erradicar las distracciones. Y más ahora con los teléfonos móviles, muy utilizados por los conductores. La DGT recuerda que el simple hecho de tocarlos acarrea sanción; da igual que sea para sacarlo del bolsillo y colocarlo en el asiento del copiloto.

Así, la DGT ha lanzado este miércoles un contundente mensaje en las redes sociales. «Si me usas mientras conduces puedo matar (y matarte)», ha escrito sobre la pantalla de un teléfono móvil. Y es que mandar un Whatsapp mientras uno conduce incrementa gravemente el riesgo de sufrir un accidente. De media, contestar a un mensaje nos lleva unos 20 segundos. Imaginemos la distancia que se puede recorrer en ese lapso de tiempo.

Tráfico recuerda que hablar por el móvil mientras se está al volante multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro. Además, se reduce la velocidad un 12%. A todos nos ha pasado alguna vez la siguiente situación: mientras conduces, contestas una llamada, hablas durante varios kilómetros y al colgar no sabes lo que has hecho al volante. Y es que según sostiene la DGT, mientras estás hablando durante 1 minuto y medio, no te percatarás del 40% de las señales que pasen por tu lado.