Último aviso de la DGT para comprar el nuevo dispositivo para señalizar los accidentes A partir del 1 de enero de 2026, los clásicos triángulos de emergencia desaparecerán

A. Mateos Martes, 7 de octubre 2025, 09:26

Los clásicos triángulos de emergencia desaparecerán el próximo año, así que si aún no tienes el nuevo dispositivo de preseñalización de accidentes ya es hora de comprarlo. La DGT ha lanzado un nuevo aviso en el que recuerda a los conductores que la baliza V16 será el único dispositivo legal a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar situaciones de peligro en la carretera. Se impondrán multas de 200 euros a quienes carezcan de este nuevo aparato, advierte Tráfico.

No es muy difícil dar con este elemento. En la propia página web de Tráfico se incluye un enorme listado de los modelos V16 homologados de diferentes marcas. Además también se puede adquirir en Correos y otras grandes cadenas de supermercados. Su precio ronda los 15 euros, en función de la marca y modelo.

La DGT decidió acabar con los clásicos triángulos de emergencia hace un tiempo. Colocarlos en la carretera generaba ya de por sí un problema de seguridad, tanto para la persona que los colocaba como para el resto de usuarios de la vía. La V16 viene a eliminar este punto. Sin bajarse del vehículo, la persona que conduce solo tendrá que abrir la guantera y colocarla en el techo del vehículo.

Otra de las funciones que tiene este nuevo dispositivo y que mejora a los triángulos de emergencia es su capacidad para enviar datos a la sede central de la DGT. Una vez activada la señal luminosa de advertencia, la V16 se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

En caso de accidente, el conductor no solo debe colocar la baliza sino que también debe ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Desde la DGT recalcan que «la baliza solo transmite la posición exacta de nuestro vehículo al objeto de evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal nuestra».

Según normativa, la baliza es obligatoria en turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales. En la ubicación de este tipo de balizas será en los puntos más altos de vehículo, preferiblemente en el techo del vehículo. Pero al no ser posible, se podrá colocar en los puntos más altos del lateral donde estemos en el lado del conductor. Esta baliza dispone de un imán que nos permitirá poder adosarlo a cualquier punto del vehículo de zona metálica.

La baliza V16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluido un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Además, cada baliza V16 homologada asegura una conectividad mínima de 12 años sin necesidad de pagar ningún tipo de cuota adicional. De lo que sí tiene que preocuparse cada titular del vehículo es de llevar en la guantera pilas o un cargador externo que garantice que la baliza estará disponible para su uso en todo momento. En función de la marca y modelo, el dispositivo irá a pilas o con batería.