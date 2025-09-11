El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Este es el radar que más multa de España: recauda más de tres millones de euros todos los años

El dispositivo está ubicado en una recta y se calcula que caen ocho personas a la hora

A.M.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:17

El debate sobre si los radares tienen un afán recaudatorio o, tal y como dicen las instituciones, son un elemento clave en la seguridad de las carreteras es uno de los más habituales entre conductores. Ayer debatieron sobre ello en la cadena Cope y analizaron en particular el dispositivo que más multa de todo el país.

Este radar está ubicado en el kilómetro 20,2 de la M-40 de Madrid en una larga recta de tres carriles. Los conductores están obligados a reducir de 100 km/h a 80 en un tramo muy pequeño. Este dispositivo es un 'caza multas'. Según los datos que maneja Cope, el dispositivo dispara el flash cada ocho minutos de media. Es decir, caza a ocho conductores a la hora.

La multa en este tramo es de 90 euros. Así que, por lo bajo y en el supuesto de que todos los conductores paguen con el descuento del 50% aplicado, la recaudación se dispara hasta los casi 3,5 millones de euros anuales. Esto ha incentivado el debate en las carreteras sobre si este radar está instalado por seguridad o es un mero instrumento recaudatorio.

Los invitados a la tertulia cuestionaron la ubicación de este dispositivo al tratarse de una vía «ancha» y de «tres carriles». Sí mencionaron que la M-40 está «saturadísima» pero cuestionaron que los conductores estén obligados a pasar de 100 km/h a 80 en un tramo muy pequeño.

