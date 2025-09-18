El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El multazo de 200 euros y 4 puntos del carnet por esta nueva señal de la DGT

Muchos conductores se preguntan cómo respetar esta nueva norma

B. Vergara

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:45

Desde hace unas semanas, muchos conductores se preguntan por la nueva señal del Reglamento General de Circulación. Es la S991f, que indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima. Es decir, que se controlará la distancia entre vehículos a través de radares. La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que siempre tiene que haber una distancia de seguridad entre coches. Este nuevo sistema se encargara de que se cumpla.

En algunas carreteras, como autopistas o autovías, existen marcas viales sobre el asfalto para que los conductores guarden una distancia de seguridad. También está la regla de los dos segundos. Consiste en elegir un elemento de referencia en la carretera, como un árbol, un poste o una señal. Cuando el vehículo que tenemos delante pase por este punto, habrá que comprobar cuántos segundos pasan hasta que nuestro vehículo cruce por este punto de referencia para saber si circulamos demasiado cerca y tenemos que aumentar la distancia de seguridad. Ahora, la DGT quiere controlar que la norma se cumpla. Así, con estos sistemas tecnológicos comprobará la distancia entre coches.

De no respetar la distancia, la multa será de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Pero está regla está llena de ambigüedades. «¿Qué pasa si entre los dos coches te adelanta uno? ¿A quién multan? ¿A los dos de detrás?», pregunta Samuel García, creador de contenido de @asiquedaclaro, que explica cómo funciona la nueva señal.

@derechoconjorge

Nueva señal de la DGT: control de distancia mínima La DGT ha presentado la nueva señal S991f, que avisa de la presencia de dispositivos para comprobar si los vehículos mantienen la separación mínima en tramos de autopista o autovía. Esta medida busca mejorar la seguridad vial y reducir accidentes por alcance, pero podría poner decenas de multas a muchos conductores.

♬ sonido original - Jorge - Abogado ⚖️

Sobre la nueva señal, la DGT no ha aclarado por el momento las dudas de los conductores. Eso sí, para calcular la distancia entre vehículos recuerda el truco de los dos segundos.

Te puede interesar

