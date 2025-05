La multa de la DGT por llevar estas gafas al volante

Bruno Vergara Lunes, 5 de mayo 2025, 15:54 Comenta Compartir

Con el paso de los años, el Reglamento General de Circulación (RGC) se va modificando. Se adapta a los nuevos tiempos. La tecnología hace que cambie. El uso el móvil, por ejemplo, antes no estaba contemplado en las normas. Ahora está totalmente prohibido su uso al volante.

¿Y qué pasa con las gafas de sol inteligentes? La Dirección General de Tráfico no contempla una reglamentación sobre este sistema, si bien el código es claro: no se pueden usar dispositivos que puedan distraer al conductor. Aquí entran, como no, los teléfonos móviles y los auriculares.

Por ello, el uso de esas gafas podría considerarse una infracción y con ello acarrear una multa, ya que interfieren con la atención al volante del conductor.

Esas gafas podrían proyectar datos como velocidad, direcciones de navegación o alertas de tráfico en el campo de visión del conductor. Por una parte no habría que cambiar la vista de la carretera, pero sin duda sería una distracción.

Y es que las distracciones al volante están presentes en el 33% de los accidentes. Muchos de las acciones cotidianas cuando se lleva un coche como encender la radio o poner la calefacción obligan al conductor a no prestar atención a la carretera. Quizá son solo dos segundos, pero pueden resultar fatales. Para que uno se haga una idea. A 60 km/h, se recorren 17 metros en un segundo; a 120 km/h, 34.