Así funcionará la baliza V-16 en Euskadi

Queda poco más de un mes para que la baliza V-16 sea obligatoria en España. Un dispositivo que deberán llevar los 30 millones de vehículos (turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses) en nuestro país para advertir de un peligro en la carretera. Un sistema que sustituirá a los tradicionales triángulos reflectantes.

El funcionamiento es simple. Cuando una persona se vea obligada a parar su coche por una avería o cualquier otra circunstancia en una autovía, por ejemplo, deberá conectar la baliza y colocarla sobre el techo del vehículo. Desde ese momento, el dispositivo emitirá una señal a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sin embargo, en el País Vasco, Cataluña y Navarra, las competencias de tráfico están transferidas a estas comunidades, que tienen sus propios organismos en esta materia. Independientemente de esta singularidad, si una persona activa una baliza V-16 en Euskadi, la señal se dirigirá a la DGT, y «una vez allí se pone a disposición de todas las autoridades en materia de tráfico», explican a este periódico desde la DGT. En este caso, al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Una vez transferida la información desde el organismo español al gabinete de Tráfico, es esta la encargada de «comunicarlo a través de sus paneles» si lo ve conveniente.

En Euskadi de las materias de tráfico se ocupa la Ertzaintza. Y en Cataluña y en Navarra, los Mossos d'Esquadra y a la Policía Foral. Esta última asume las competencias sobre carreteras desde este año.

Multas

A pesar de que queda poco más de un mes para que estas balizas sean obligatorias, el 80% de los conductores no dispone de la luz de emergencia V-16 conectada. La multa por no llevar este sistema en el vehículo es de 200 euros. Por ello es indispensable hacerse con una antes de que acabe el año.

Sin embargo, el 30% de los ciudadanos no sabe cuál comprar y un 14% no tiene clara su utilidad, según un estudio elaborado por Coyote mediante encuestas telefónica a casi 1.200 conductores de toda España

Los ciudadanos deben saber que la V-16 no es una llamada al 112 ni a la grúa. Sus funciones son las mismas que las de los triángulos reflectantes, pero con conectividad y con más seguridad. La baliza no actúa como canal de aviso a las emergencias, lo que sigue correspondiendo al conductor. Su función es estrictamente informativa, orientada a la gestión del tráfico y a la prevención de siniestros secundarios.