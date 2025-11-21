El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así funcionará la baliza V-16 en Euskadi

Este dispositivo será obligatorio desde el próximo 1 de enero de 2026

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Queda poco más de un mes para que la baliza V-16 sea obligatoria en España. Un dispositivo que deberán llevar los 30 millones de vehículos (turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses) en nuestro país para advertir de un peligro en la carretera. Un sistema que sustituirá a los tradicionales triángulos reflectantes.

El funcionamiento es simple. Cuando una persona se vea obligada a parar su coche por una avería o cualquier otra circunstancia en una autovía, por ejemplo, deberá conectar la baliza y colocarla sobre el techo del vehículo. Desde ese momento, el dispositivo emitirá una señal a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sin embargo, en el País Vasco, Cataluña y Navarra, las competencias de tráfico están transferidas a estas comunidades, que tienen sus propios organismos en esta materia. Independientemente de esta singularidad, si una persona activa una baliza V-16 en Euskadi, la señal se dirigirá a la DGT, y «una vez allí se pone a disposición de todas las autoridades en materia de tráfico», explican a este periódico desde la DGT. En este caso, al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Una vez transferida la información desde el organismo español al gabinete de Tráfico, es esta la encargada de «comunicarlo a través de sus paneles» si lo ve conveniente.

En Euskadi de las materias de tráfico se ocupa la Ertzaintza. Y en Cataluña y en Navarra, los Mossos d'Esquadra y a la Policía Foral. Esta última asume las competencias sobre carreteras desde este año.

Multas

A pesar de que queda poco más de un mes para que estas balizas sean obligatorias, el 80% de los conductores no dispone de la luz de emergencia V-16 conectada. La multa por no llevar este sistema en el vehículo es de 200 euros. Por ello es indispensable hacerse con una antes de que acabe el año.

Sin embargo, el 30% de los ciudadanos no sabe cuál comprar y un 14% no tiene clara su utilidad, según un estudio elaborado por Coyote mediante encuestas telefónica a casi 1.200 conductores de toda España

Los ciudadanos deben saber que la V-16 no es una llamada al 112 ni a la grúa. Sus funciones son las mismas que las de los triángulos reflectantes, pero con conectividad y con más seguridad. La baliza no actúa como canal de aviso a las emergencias, lo que sigue correspondiendo al conductor. Su función es estrictamente informativa, orientada a la gestión del tráfico y a la prevención de siniestros secundarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a una de las cuatro familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  4. 4 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así funcionará la baliza V-16 en Euskadi

Así funcionará la baliza V-16 en Euskadi