El Focus fue un compacto icónico en el mercado europeo FP

Adiós al Focus, la última unidad sale de la planta alemana de Ford

Juan Roig Valor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Ford ha dicho adiós a uno de sus modelos más emblemáticos. El último Focus salió esta semana de la línea de montaje de la planta alemana de Saarlouis, cerrando una trayectoria de 27 años en la que este compacto se convirtió en referente del mercado europeo y en uno de los coches más vendidos de su categoría.

Lanzado a finales de los años noventa, el Focus irrumpió con un diseño rompedor y un comportamiento dinámico que marcó diferencias desde el primer día. Su tacto de conducción, muy por encima de la media en su segmento, y sus versiones deportivas —aún recordadas por los aficionados— consolidaron rápidamente su popularidad.

Con el paso de las generaciones, el modelo fue incorporando tecnología y equipamiento, pero mantuvo intacta su filosofía: un compacto debía ser divertido de conducir, y el Focus lo era casi siempre.

El final del modelo no llega por sorpresa. Ford decidió hace tiempo reorientar su estrategia europea hacia los vehículos eléctricos y los SUV, los segmentos que concentran actualmente la mayor demanda.

Los nuevos Explorer y Capri eléctricos, con carrocerías crossover y tamaños similares al Focus, han asumido el papel que antes desempeñaba el compacto. La fábrica de Saarlouis, sin embargo, se queda por ahora sin un nuevo modelo asignado, lo que abre interrogantes sobre su futuro.

La despedida del Focus se suma a la del Fiesta, otro pilar histórico para la marca en Europa. Entre ambos modelos sostuvieron durante décadas buena parte de la presencia de Ford en el continente. Su desaparición ha obligado a la compañía a replantearse su posicionamiento y a buscar nuevas vías para reconectar con el cliente europeo.

Ford vende hoy menos que en la época dorada de sus compactos, pero la marca confía en que su nueva ofensiva eléctrica logre atraer de nuevo a un público que durante años fue fiel a coches como el Focus y el Fiesta. Aun así, el legado del compacto es incuestionable.

