Varela remarcó que «cada partido es una final para el Mirandés»

Ángel Garraza Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Iker Varela había desaparecido del equipo tras ser titular en las primeras jornadas. En un choque vital ante el Sanse, un lanzamiento suyo después de pegar en un jugador rival, supuso el tanto de la victoria y los tres puntos. ¿Qué significa para el jugador? «Contento, como todo el equipo, porque creo que necesitábamos esta victoria, veníamos de partidos en los que las sensaciones habían sido más buenas que malas, pero los resultados no se estaban dando y el equipo necesitaba hoy esta victoria. A ver si podemos seguir con la dinámica».

Reconoció, eso sí, que «las sensaciones en el descanso eran diferentes a las de otros partidos (peores), pero el Mirandés ha demostrado que puede darle la vuelta. Hay mucha calidad en el equipo, nos ha costado llevar la iniciativa, pero la idea nuestra era ser protagonistas con el balón y en la segunda parte, lo hemos podido ver».

Varela es un extremo y el dibujo de ayer da prioridad al juego por bandas con futbolistas más específicos por los costados. Esto, ¿le puede beneficiar? «Sí, en los últimos años he participado más desde la banda, el cambio de esquema me puede favorecer más, pero lo importante es jugar con el sistema que nos toque».

El futbolista cedido por el Athletic quiere ser realista porque «todavía seguimos ahí abajo y tenemos que ver la realidad. El equipo ha demostrado estos últimos encuentros que el balón no le pesa, que tenemos mucha personalidad y estos tres puntos nos ayudan a seguir cogiendo confianza, pero siendo conscientes de que estamos en descenso y de que cada partido para nosotros es una final».

¿Cómo está el vestuario tras este triunfo? «Contento, con ganas de que llegue ya el siguiente partido. Lo que queremos es que llegue cuanto antes para competir y puntuar». Esta vez, se jugará con una mayor antelación porque el miércoles hay duelo de Copa frente al Sporting. ¿Cómo nos lo tomamos? «Con la importancia que tiene. ¿A quién no le gusta la Copa del Rey? Va ser un partido chulo, bonito, puede ayudar a la dinámica del equipo, a seguir ganando y a tener buenas sensaciones. Es una forma también de preparar el siguiente partido», concluyó.

Temas

CD Mirandés