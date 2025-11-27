El último gol del mirandés Nacho Castillo está nominado al mejor de la categoría
Marcó con el exterior desde fuera del área ante el Arenteiro
Ángel Garraza
Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:35
El centrocampista mirandés no es que esté recuperando sensaciones tras superar la siempre grave lesión de ligamentos cruzados sino que va camino de alcanzar su ... mejor nivel. Nacho Castillo estuvo la semana pasada incluido en el once inicial de toda la categoría, Primera RFEF, y figuró en la terna de mejor jugador de la jornada. Pues bien, el fin de semana siguiente, el último, su gol con el Ourense, su equipo, le ha servido para que aparezca entre los tres mejores de toda la división de bronce, de los dos grupos.
No es para menos. Su conducción hasta la frontal del área concluyó con un golpeo con el exterior, a tres dedos, que con mucho efecto se coló junto al poste de la portería del Arenteiro.
Al margen de que sea elegida como la mejor diana (nomina la competición y después, el resultado es a votación popular, donde acostumbran a vencer nominados de clubes radicados en una población mayor o con más seguimiento popular y mediático), su lanzamiento es de mucha más dificultad (y más plástico) que los otros dos tantos que compiten por el mejor gol de la semana: el de Dani Garrido, del Algeciras, y la diana de Nacho Gil, del Tenerife.
El jugador de Miranda sigue en progresión y siendo ya muy importante para su actual equipo.
