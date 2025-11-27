El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nacho Castillo, en la jugada del gol. Andrea Cid

El último gol del mirandés Nacho Castillo está nominado al mejor de la categoría

Marcó con el exterior desde fuera del área ante el Arenteiro

Ángel Garraza

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:35

El centrocampista mirandés no es que esté recuperando sensaciones tras superar la siempre grave lesión de ligamentos cruzados sino que va camino de alcanzar su ... mejor nivel. Nacho Castillo estuvo la semana pasada incluido en el once inicial de toda la categoría, Primera RFEF, y figuró en la terna de mejor jugador de la jornada. Pues bien, el fin de semana siguiente, el último, su gol con el Ourense, su equipo, le ha servido para que aparezca entre los tres mejores de toda la división de bronce, de los dos grupos.

