Ahora toca certificar la mejoría. Avelino Gómez

El triunfo llegó en el mejor momento para el Mirandés y es un espaldarazo para afrontar el derbi

Galván comenzará hoy a trabajar con la plantilla para preparar ni más ni menos que la visita del Burgos

María Ángeles Crespo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:53

Felices y eufóricos como estaban, y no era para menos, los jugadores del Mirandés después de que el electrónico de Mendizorroza se iluminara por primera ... vez con los guarismos favorables para los que juegan como locales, los que hicieron declaraciones al acabar el choque no pudieron obviar hacer comentarios sobre el próximo partido, el derbi. El domingo visitará a los rojillos un Burgos que está en una gran forma y que llegará con algunos días menos de descanso ya que los de Ramis juegan hoy en El Plantío ante el Castellón.

