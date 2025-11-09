El triunfo llegó en el mejor momento para el Mirandés y es un espaldarazo para afrontar el derbi

Felices y eufóricos como estaban, y no era para menos, los jugadores del Mirandés después de que el electrónico de Mendizorroza se iluminara por primera ... vez con los guarismos favorables para los que juegan como locales, los que hicieron declaraciones al acabar el choque no pudieron obviar hacer comentarios sobre el próximo partido, el derbi. El domingo visitará a los rojillos un Burgos que está en una gran forma y que llegará con algunos días menos de descanso ya que los de Ramis juegan hoy en El Plantío ante el Castellón.

«Es el partido más lindo del año, me imagino, así que estamos todos con muchas ganas de que llegue. Estamos preparados para afrontarlo de buena manera», apuntaba Petit, que confía en poder disponer de minutos para intentar marcar una vez más para ayudar al equipo.

Concienciado de la importancia del duelo y de lo que para la afición mirandesista supone imponerse al Burgos se mostró también Toni Tamarit que tiene claro que «en los derbis nos jugamos los tres puntos pero sabemos que hay más cosas en juego», y por eso pidió, como lo hará todo el equipo durante esta semana a la afición que «esté ahí apoyándonos como lo han hecho todos los días».

Un ánimo que los jugadores sienten y al que van a querer responder. «Esta semana nos lo vamos a dejar todo para volver a sumar de tres. Estoy seguro de que vamos a ganar el partido».

Este duelo va a ser el primero que tendrá que preparar Jesús Galván que será hoy mismo cuando empiece a trabajar con su plantilla. Un bloque que pudo observar el viernes en el mejor partido de los rojillos en lo que va de temporada.

Vio las evoluciones y el comportamiento de un total de quince jugadores y eso le habrá servido, sin duda, para tomar buena nota pero será con el trabajo de la semana cuando empiece a saber cuales son las virtudes y los defectos de todos y cada uno de ellos. Es en el día a día donde se conoce mejor lo que pueden ofrecer.

Es evidente que tras el triunfo y con un derbi como próximo asalto se va a encontrar a la plantilla en el mejor momento. La victoria con la visita del máximo rival en el horizonte cercano ha llegado en el mejor momento, y habrá que confiar en que ese favorable 2-1 ante el Sporting sea un acicate, un espaldarazo que sirva para que los jugadores estén todavía más convencidos si cabe de que son capaces de salir de la zona baja de la tabla en la que se encuentran.

En esta Liga en la que cada victoria te concede tres puntos es evidente que encadenar un par de triunfos te catapulta hacia arriba, así que ahora lo que tiene que hacer el equipo es ser consciente de que hacerse con una buena racha de resultados va a servir para empezar a remontar, para encontrar la tranquilidad que se precisa para que los jugadores puedan demostrar que aunque habrá que sufrir, eso es innegable, están perfectamente capacitados para lograr el que sigue siendo el objetivo, mantener la categoría.

Para empezar a encaminarse hacia ese final es para lo que se va a contar con Jesús Galván que el próximo domingo pondrá sobre el verde su primer 'once', un equipo que va a tener variaciones obligadas. Nikic ha vuelto a ser convocado con Montenegro y por lo tanto un cambio seguro será el que se producirá bajo palos. Sobre el resto decidirá a medida que vaya realizando los entrenamientos con su plantilla.