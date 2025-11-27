La Real B es el mejor local y el peor visitante antes de jugar contra el Mirandés

El rival este domingo del Mirandés es el vivo ejemplo de equipo que presenta dos caras diametralmente opuestas en una misma competición. La Real Sociedad ... B es el mejor como local de Segunda División y, sin embargo, es el peor visitante de la categoría. Sus números así lo reflejan: contabiliza 18 puntos en lo que va de Liga. Pues bien, todos los ha amarrado jugando en Anoeta.

Lleva ocho encuentros en lo que va de campeonato en calidad de conjunto anfitrión, en la que no conoce la derrota. Cinco triunfos y tres igualadas completan el balance cuando interviene ante su público (escaso, con poco más de mil personas de media en el estadio donostiarra).

Ha superado a Zaragoza (1-0), Andorra (3-0), Huesca (2-0), Leganés (2-1) y Valladolid (1-0) y firmado tablas con tres andaluces: Almería (2-2), Cádiz (3-3) y Córdoba (1-1). Pero si gana casi todo en San Sebastián, cuando tiene que viajar baja tanto sus prestaciones que no ha sumado punto alguno en los siete encuentros que ha disputado.

Ha caído ante Málaga (1-0), Las Palmas (2-1), Eibar (2-1), Granada (5-2), Burgos y Racing (1-0) y Castellón, éste en su último desplazamiento por 5-4. Ha perdido todo lo que ha jugado en territorio ajeno, que es como actuará ante el Mirandés dentro de dos días.

Sin embargo, tal y como se sostiene desde la plantilla mirandesista, «en la situación que estamos, no nos podemos relajar ante nadie», por lo que en el vestuario no se fían en absoluto de que el próximo adversario haya perdido todos sus partidos que ha jugado a domicilio.

La igualdad, no obstante, es máxima en la categoría porque aunque los potrillos están instalados en la decimotercera plaza de la tabla, también es cierto que se encuentren a un solo punto del descenso, que marca el Andorra con 17. Málaga, Huesca y Leganés también tienen 18 unidades, como la escuadra txuri urdin.

Su trayectoria, salvo fuera de casa, está siendo mejor a nivel de puntuación que la conseguida a estas alturas la última vez que pisó el fútbol profesional, entonces con Xabi Alonso, ahora entrenador del Real Madrid, como inquilino del banquillo del segundo conjunto txuri urdin el curso 2021/22.