Postigo y diez más en la alineación del Mirandés contra el Burgos

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

El siempre útil Antxon Muneta tiró de la veteranía de Sergio Postigo en un partido fundamental como lo fue el del Sporting y el central madrileño le pagó con una actuación sobresaliente. Líder ordenando la zaga, mandando y tirando la línea, y valiente saliendo a campo abierto y en las anticipaciones pese a que no cuenta con la velocidad de antaño.

En este sentido, consultado por si la experiencia de Postigo podría volver a ser una baza a favor en el derbi, Jesús Galván dejó entrever que el madrileño va a repetir en el once titular mirandesista contra el Burgos.

«La experiencia es un grado, vale para manejar situaciones de tensión y nervios que se pueden dar en los partidos. Postigo tiene mucha experiencia, es un jugador contrastado con una carrera dilatada. Nos puede servir también para manejar esa presión que pueden sentir los futbolistas más jóvenes, como Tamarit o Bauzà, que pueden dejarse llevar por el ímpetu del partido. Postigo nos puede ayudar a frenarlos en ciertas acciones o encontronazos. Nos dará mucha tranquilidad», televisaba.

No es ningún secreto que el técnico andaluz, salvo que esté jugando al despiste, va a apostar por repetir planteamiento y, a buen seguro, con la misma alineación que fue capaz de derrotar al Sporting, salvo Nikic. Así las cosas, Postigo volvería a ser de la partida en el centro de la zaga, junto a Martín Pascual y Juan Gutiérrez, los otros dos centrales con más contundencia y veteranía del plantel rojillo.

Por delante, la versatilidad y posicionamiento táctico de Helguera se antojan imprescindibles en un partido que se tejerá en las salas de máquinas y, en ataque, Carlos Fernández deberá echarse el equipo a las espaldas una vez más. Otro jugador con experiencia y don de la oportunidad para poder desequilibrar un encuentro que se antoja cerrado y competido. El Mirandés buscará agitarlo.

Los dos equipos llegan en diferente situación en la clasificación, pero Luis Miguel Ramis, el técnico blanquinegro, no se fía.

«Venían de no sumar puntos, de tener muchas dudas, de estar estancados, bloqueados. Es un buen equipo muy dinámico, con jugadores muy jóvenes que tienen que ir cogiendo el punto a la categoría. Cada vez se aproximan más a lo que quieren ser. No nos fijamos mucho en la clasificación porque todos compiten, todos tienen sus puntos de inflexión y todos tienen sus momentos malos. Nos centramos más en lo que tenemos que hacer nosotros en los partidos», remarcaba esta mañana.

El preparador sabe que no es un partido más, que la rivalidad supone un plus. «Lo emocional siempre es importante en cada partido y más en este tipo de choques en cuanto a intensidad, competición, los puntos están más remarcados, aunque numéricamente es lo mismo. Ellos vienen de ganar al Sporting y sabemos la forma en la que debemos responder a todo eso».

También valoró la llegada del nuevo entrenador en el Mirandés: «No sé lo que van a hacer, es un equipo que viene trabajando muchos años en una intención que les ha funcionado bien, con el cambio de jugadores han seguido con la misma intención. Es un equipo nuevo con muchos jugadores que han llegado y necesitan un tiempo para ir desarrollando la idea que tienen. Aparece un nuevo entrenador y me imagino que algún detalle les habrá cambiado. Conocemos y trabajamos diferentes estructuras de los rivales para dar una respuesta en los partidos».

