La plantilla del Mirandés conoce el camino a seguir

La vuelta al trabajo que todos protagonizaron este miércoles sobre el terreno, tras la primera toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico que la ... plantilla del Mirandés desarrolló en la mañana del lunes, supuso comprobar que las líneas maestras en esta nueva etapa con Jesús Galván al frente del conjunto rojillo y con Antxon Muneta muy cerca de él se van a parecer, y mucho, a los trazos que ya se observaron el pasado viernes ante el Sporting, cuando el bilbaíno ejerció de entrenador interino.

Y que sirvieron para amarrar el primer triunfo como local en la casa alquilada de Mendizorroza. Aunque siempre se introducirán, como es lógico, matices en función de las características del rival de turno, el primer equipo mirandesista conoce el camino a seguir para que sobre el verde se plasme la progresión tanto individual como colectiva que se requiere en un bloque tan joven y con tanto margen de maniobra para crecer.

Galván ya dejó claro al principio de esta semana en su presentación que «Antxon va a ser mi guía». El sevillano acaba de aterrizar, no conoce aún a los futbolistas ni lo que pueden dar de sí, de tal manera que, dicho y hecho, fue el anterior analista y ahora mano derecha y ayudante del nuevo técnico quien impartió muchas de las instrucciones antes y durante los ejercicios con balón y grupales que se llevaron a cabo en la sesión matinal. Con las aportaciones que añadía el expreparador del filial sevillista.

Pautas muy claras La presión, la colocación, la intensidad, dónde tirar la defensa (más adelante), los movimientos...

El ensayo estaba programado a las 11 horas de la mañana, si bien los jugadores de campo, no así los porteros, que saltaron antes, y el resto del personal técnico empezaron la actividad sobre el césped casi a las 12 del mediodía, con una mañana primaveral en cuanto a la climatología y con Postigo aplaudiendo a los aficionados, casi todos ellos habituales, que se disponían a presenciar el trabajo. También hubo compañeros del capitán que respondieron a los aplausos.

Es de suponer que las charlas previas, más necesarias ahora con los nuevos inquilinos en el banquillo, así como los vídeos, con más motivo en una semana que desembocará el próximo domingo con la disputa del encuentro de rivalidad provincial contra el Burgos, coparon la primera parte de la convocatoria.

Muy activos No sólo el técnico, sino que el ahora ayudante estuvo más participativo al conocer mejor al equipo

Una vez que efectuaron los rutinarios ejercicios de posesión, Muneta impartía las directrices sobre la presión, cuándo y dónde saltar, la colocación de los futbolistas y los movimientos tanto con la pelota como sin ella del resto del elenco de jugadores. Asimismo, la intensidad que ya se pudo vislumbrar en la última jornada liguera era una de las señas de identidad. Un bloque como el Mirandés nunca puede perder lo que siempre le ha caracterizado.

No faltaron las aportaciones de los protagonistas, de los propios jugadores, a quienes el cuerpo técnico escuchaba y atendía con atención. Postigo y compañeros de la línea defensiva comentaban diferentes aspectos relacionados con su demarcación, la salida de balón, así como la colocación, etcétera.

Tal es así que frente al cuadro gijonés, la semana pasada, ya se vio en muchas fases del partido, principalmente cuando el cuero se encontraba en campo y área rival, una línea adelantada hasta el medio del campo.

Un jugador, Hugo Novoa, es el que se ejercitó al margen del grupo. El lateral derecho trabajó aparte, en un lateral del campo 2 de los anexos, junto al recuperador. Sigue un plan específico, al igual que semanas atrás al no poder acabar los últimos partidos que ha jugado.

Ilusiones renovadas

«Estoy convencido no, convencidísimo de que si se gana al Burgos este Mirandés va a ir hacia arriba pero, además, bien», apuntaba uno de los clásicos que desde fuera del límite del rectángulo de juego seguía las evoluciones de su equipo. Quienes estaban con él asentían. Se ven ilusiones renovadas entre la hinchada rojilla.

El camino a seguir es el mostrado frente a la escuadra de Borja Jiménez. Hay coincidencia en todos los estamentos de la entidad. Dio resultado, los tres primeros puntos que se quedaron en calidad de local fueron con esas pautas y a la afición del Mirandés es lo que le ha gustado siempre. Si hay calidad y juego preciosista mucho mejor, pero el esfuerzo, la garra, la intensidad y ser atrevidos en ataque son premisas que el equipo de Miranda no se puede permitir el lujo de abandonar.

«Me gustan que mis equipos sean correosos, intensos, agresivos, sólidos en defensa y que en ataque, se suelten y muestren sus cualidades», dijo Galván el pasado lunes. Pues eso.