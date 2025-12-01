La necesidad de ver el vaso del Mirandés medio lleno

Es a lo que se aferra el mirandesismo. Se trata de encontrar aspectos positivos en las malas dinámicas, cuando los resultados satisfactorios no se prodigan ... y todavía queda vida por delante para resurgir aunque conviene no dejar pasar ni un solo día para intentarlo con el propósito de evitar lamentaciones y reacciones que pueden ser tardías.

Dejando la bufanda a un lado, la realidad es que tiene al equipo compartiendo el puesto de colista de Segunda División con el Zaragoza, ambos con 15 puntos, y las sensaciones no son lo buenas que se desearían por parte de un conjunto que, salvo excepciones ante el Sporting, en momentos contra el Burgos o media hora de la segunda parte en La Rosaleda, además de las dos victorias consecutivas ya lejanas frente a Granada y Albacete, muestra muchos problemas en su juego.

Son ya dieciséis las jornadas y lo cierto es que se está a la espera de que se refleje una progresión considerable a nivel individual y colectivo. En la última cita, aparecieron los primeros pitos desde la grada porque buena parte del respetable palpaba cierta indolencia, más allá de hilvanar juego y de crear ocasiones de gol en un duelo vital ante un rival directo. Ni lo uno ni lo otro se veía.

«Tenemos que aprovechar este último triunfo para coger la dinámica positiva en los próximos partidos»

Siguen las dudas pese al importantísimo triunfo conseguido ante el filial txuri urdin, pero la otra realidad, el vaso medio lleno, revela que el Mirandés encara este mes de diciembre en la parte baja de la tabla, sí, pero a sólo un partido, tres puntos de distancia, de la salvación que marca actualmente el Leganés. El bloque pepinero tiene unidades de descenso porque el Andorra, que señala el pozo, cuenta también con 18.

«Lo importante era la victoria», recalcó Jesús Galván tras el choque contra la Real Sociedad B. Por múltiples motivos, a cada cual más trascendental. Tanto a nivel anímico como puramente deportivo. Los números del equipo son de descenso, con cuatro triunfos en 16 partidos, de tal manera que sólo la cuarta parte de los encuentros que ya son historia ha caído del lado rojillo. Tres empates y nueve derrotas completan el bagaje ya entrados en diciembre.

«Tenemos que aprovechar esta dinámica para los partidos que vienen. También para el próximo de Copa ¿Por qué no? Vamos a ver si sacamos un once competitivo para aprovechar la inercia de este último triunfo», apuntó el preparador sevillano.

4 triunfos acumula en 16 jornadas; sólo en la cuarta parte de los partidos ha salido victorioso en lo que va de temporada.

Salvo quedarse como colista en solitario, ya no se puede retroceder e ir más abajo en la clasificación, así que todo lo que está por llegar conviene tomarlo en clave positiva. Aunque la victoria se produjo ante el peor visitante de Segunda División, el Sanse, que ha registrado sus ocho partidos disputados lejos de Anoeta con otras tantas derrotas sin haber contabilizado punto alguno, también se destaca el hecho de mantener la portería a cero por segunda vez esta campaña.

No es habitual en un Mirandés que se ha mostrado muy frágil en labores de contención (todo el bloque, no sólo una línea). Lograrlo frente al cuadro donostiarra significó seguir los pasos, que dio también en Mendizorroza ante el Leganés, aunque entonces no pudo desnivelar las tablas.

«Le doy mucha importancia. Ha sido lo que les dije cuando nos quedamos con un futbolista más, que lo importante era mantener la portería a cero porque ocasiones íbamos a tener. En esta categoría eso es muy importante».