La victoria ante el Sanse debería catapultar al equipo de Jesús Galván hacia posiciones más tranquilas en la tabla con 26 jornadas. Avelino Gómez

La necesidad de ver el vaso del Mirandés medio lleno

Encara diciembre a 'sólo' tres puntos de la permanencia y con su segunda portería a cero en 16 jornadas pese a sus problemas de juego

Ángel Garraza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:45

Es a lo que se aferra el mirandesismo. Se trata de encontrar aspectos positivos en las malas dinámicas, cuando los resultados satisfactorios no se prodigan ... y todavía queda vida por delante para resurgir aunque conviene no dejar pasar ni un solo día para intentarlo con el propósito de evitar lamentaciones y reacciones que pueden ser tardías.

