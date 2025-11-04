El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antxon Muneta es quien dirige los entrenamientos del equipo esta semana. Avelino Gómez

Muneta sigue al frente y apunta a dirigir al Mirandés el viernes ante el Sporting

El actual analista entrena estos días a una plantilla que conoce y podría sentarse en el banquillo mientras se confirma al nuevo técnico

Ángel Garraza

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:09

El partido programado para este próximo viernes a las 20.30 horas en Mendizorroza entre el Mirandés y el Sporting abrirá la jornada decimotercera del ... campeonato doméstico. Es, en este caso para los rojillos, una semana corta precisamente en la que busca un nuevo inquilino para el banquillo después de la destitución de Fran Justo. A día de hoy, no se ha confirmado oficialmente el nombre del nuevo entrenador, aunque lógicamente hay contactos y conversaciones. De tal manera que, por lo tanto, todo apunta a que será Antxon Muneta (39 años) quien dirija a los rojillos en este importante encuentro frente al cuadro gijonés.

