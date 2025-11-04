Muneta sigue al frente y apunta a dirigir al Mirandés el viernes ante el Sporting

El partido programado para este próximo viernes a las 20.30 horas en Mendizorroza entre el Mirandés y el Sporting abrirá la jornada decimotercera del ... campeonato doméstico. Es, en este caso para los rojillos, una semana corta precisamente en la que busca un nuevo inquilino para el banquillo después de la destitución de Fran Justo. A día de hoy, no se ha confirmado oficialmente el nombre del nuevo entrenador, aunque lógicamente hay contactos y conversaciones. De tal manera que, por lo tanto, todo apunta a que será Antxon Muneta (39 años) quien dirija a los rojillos en este importante encuentro frente al cuadro gijonés.

Si es que llegara este miércoles el nuevo técnico, hecho tampoco seguro, sólo tendría un entrenamiento por delante. Y si lo hiciera el jueves, ninguno, así que todo indica que el bilbaíno asentado en Miranda será quien dirija al Mirandés de forma interina en este duelo. Aunque es más que probable que el próximo entrenador presencie, como es evidente, muy de cerca las evoluciones de los suyos desde el feudo vitoriano.

Desde la entidad se apuesta por el silencio, como ha sido norma habitual en el Mirandés y más ante este tipo de situaciones, motivo por el que no ha trascendido el nombre del posible sustituto de Justo.

Sea como fuere, Muneta, salvo sorpresa, hará las veces de entrenador esta jornada. Ya lo está haciendo desde que este lunes arrancaron los entrenamientos y en sus ensayos se ha visto, al margen de otras cuestiones, que la intensidad tiene que ser algo irrenunciable en este equipo. Tiene la titulación necesaria y no habrá problema alguno para que ocupe de forma provisional este cargo.

Y, lo que no es menos importante, conoce el club, dónde se mueve. Es de la casa. No en vano, lleva desde el verano de 2023 como analista para la primera plantilla. Esta es, por lo tanto, su tercera campaña desempeñando estas funciones, todo ello después de que formara parte como jugador de aquel histórico Mirandés, por siempre recordado, que en Segunda B alcanzó una semifinal de Copa ante el Athletic y, posteriormente, ese mismo curso, en 2012, consiguió por primera vez el ascenso al fútbol profesional.

Entre 2010 y 2014 perteneció al conjunto jabato. Dos campañas en la categoría de bronce y otras dos en la de plata resumen la trayectoria de otro de los futbolistas que dejó huella en el equipo. Y que ahora se sentará en el banquillo del equipo este viernes.