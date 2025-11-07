El Mirandés está muy vivo

El interino Antxon Muneta en el banquillo, cuyo nombre fue coreado por todos los rojillos y manteado por los jugadores tras el encuentro, y un ... equipo comprometido e intenso hicieron posible que los tres puntos se quedaran en Mendizorroza por primera vez esta temporada. En el partido más completo de todo el curso del cuadro jabato, que mostró el camino correcto para que en las jornadas que restan se vea otra escuadra. El 2-1 fue merecido. lo reconoció hasta el propio Borja Jiménez, técnico visitante.

Mirandés 2Nikic; Tamarit, Juan, Postigo, Martín, Pablo Pérez; Thiago (Barea, m. 74), Bauza, Aarón Martín (Cardero, m. 63); Carlos Fernández y Marí - 1 (Petit, m. 74). Sporting: Yáñez, Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Nacho Martín, Justin (Manu, m. 84), Corredera, Cortés (Pablo García, m. 46); Gelabert (Amadou, m. 79) y Dubasin. Árbitro: Rafael Sánchez amonestó con trarjeta amarilla a Juan Gutiérrez (m. 18), Bauza (m. 28), Thiago (m. 45 +1), Cardero (m. 90 +1) y a los visitantes Nacho Martín (m. 41) y Pablo Vázquez (m. 61).

Goles: 0-1, m. 30: Dubasin (penalti); 1-1, m. 51: Carlos Fernández; 2-1, m. 87: Petit.

Incidencias: 2.970 espectadores, unos 400 sportinguistas.

Nikic bajo palos, Tamarit por el carril diestro en detrimento de un renqueante en las últimas semanas Hugo Novoa, los centrales fueron Postigo, Juan (por el perfil izquierdo) y Martín; en la medular Thiago, Aarón y Bauza y arriba, Carlos Fernández y Marí. Ese fue el once inicial que puso en liza el entrenador interino, Antxon Muneta, en su primer y último partido tras la llegada de Jesús Galván a un equipo que coge ya a partir de ahora.

Intenso. Así empezó el Mirandés mientras la afición alentaba desde la grada y pitaba a Gelabert al no olvidar su última celebración en El Molinón ante los rojillos. Fue el que primero se acercó y con mucho peligro, hasta en tres ocasiones, en los primeros cinco minutos. Destacable la segunda, en la que tras una óptima apertura al costado de Aarón, Tamarit centró y Pablo llegando desde atrás remató obligando a Yáñez a lucirse.

Lo cierto es que se atisbaba otro Mirandés, en cierta forma similar al que inició el choque ante el Racing. Ganaba los duelos (algo no muy habitual hasta ahora), cuando no lo hacía el rival cometía falta y todos no dudaban a la hora de buscar la meta contraria. Las ideas estaban muy claras.

Los de Gijón no chutaron entre los tres palos hasta el minuto 19, por medio de Cortés después de recibir la asistencia del exmirandesista. Repelió Nikic.

El cuadro jabato llegaba con peligro. Bauza se hizo con el cuero en una indecisión de la zaga asturiana, vio la llegada desde atrás de Tamarit y el disparo de éste se colaba dentro. Sólo la mano de Yáñez, con un paradón, evito, de nuevo, el tanto. Ya llevaba dos intervenciones salvadoras. Los locales lo merecían pero quien acertó fue el Sporting.

Botó un saque de esquina y el murciano Rafael Sánchez señaló penalti. Dio la sensación de que hace falta algo más para pitar una pena máxima. Bauza puso el brazo a un jugador rival y el colegiado entendió acción punible dentro del área. Demasiado riguroso. Dubasin no falló para adelantar a los suyos.

A remolque de nuevo en Mendizorroza. Al Mirandés le pesó el gol. Incluso pudo haber encajado otro si también Dubasin no lanza a las nubes un balón desde el pico del área pequeña tras un centro desde el costado derecho de la zaga.

Pero se resistía a dar su brazo a torcer. Quedaba mucho por delante para obrar una remontada. Los de Muneta no merecían ir por detrás en el marcador. Martí cabeceó una pelota que se fue junto al palo. Acto seguido, hizo lo propio Carlos Fernández para que abortara la ocasión Yáñez y en un barullo posterior, Bauza no pudo concretar. Con derrota local acabó un primer tiempo en el que el Mirandés mereció mucho más.

La lluvia hacía que el balón corriese más rápido a causa de un césped mojado por lo que había que extremar precauciones para no cometer errores no forzados. Esta circunstancia influyó en el empate de los jabatos porque los zagueros sportinguistas no acertaron a despejar, el cuero llegó a Carlos Fernández, quien se revolvió en el área y de tiro raso estableció la igualada.

La parte rojilla de Mendizorroza entró en ebullición porque veía que su equipo lo intentaba, como cuando un par de minutos después el '10' rojillo' lo probó de cabeza. El cuadro de Gijón tardó más de 12 minutos en atravesar la línea de medios en la segunda mitad ante el acoso del equipo de Miranda.

Cardero se incorporó por Aarón Martín a falta de media hora, mientras el agua arreciaba en Vitoria. En una contra sportinguista, la pelota se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador, pero se trataban de acciones puntuales. El Mirandés había tirado la línea defensiva casi en el medio campo y el rival no movía con facilidad. Petit y Barea se sumaron en el tramo final en el que no se contabilizaban oportunidades para nadie. Estaba claro que el que atinara se llevaba el partido.

Y fue la escuadra jabata cuando en el 88 Petit, en el segundo palo, empalmó con toda su alma para hacer el segundo. Merecido porque lo había peleado. El final fue el estallido. El himno de la ciudad atronó por primera vez en Mendizorroza y Muneta adquirió protagonismo por su trabajo. También muy merecido.