Mirandés 2 -1 Sporting

El Mirandés está muy vivo

La primera victoria de la temporada como local la consiguió con Antxon Muneta en el banquillo y con su partido más completo en Mendizorroza

Ángel Garraza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

El interino Antxon Muneta en el banquillo, cuyo nombre fue coreado por todos los rojillos y manteado por los jugadores tras el encuentro, y un ... equipo comprometido e intenso hicieron posible que los tres puntos se quedaran en Mendizorroza por primera vez esta temporada. En el partido más completo de todo el curso del cuadro jabato, que mostró el camino correcto para que en las jornadas que restan se vea otra escuadra. El 2-1 fue merecido. lo reconoció hasta el propio Borja Jiménez, técnico visitante.

