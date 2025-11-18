El Mirandés visitará a un Málaga que acaba de cesar a su entrenador Sergio Pellicer

Se cumple que el promedio de destituciones en la categoría de plata, una división cargada de exigencias, es de una por cada dos partidos. Hasta ... siete inquilinos de los banquillos que comenzaron la competición han sido elevados de sus puestos en sólo 14 jornadas. Si hasta el Mirandés, un club siempre prudente y paciente que demora al máximo cualquier decisión en este sentido, se ha visto obligado a modificar al capitán del barco queda todo dicho.

La última salida, por el momento, ha sido la del técnico del próximo rival del Mirandés, por lo que es una situación que de alguna manera afecta al equipo rojillo y a la preparación de su próximo compromiso. Sergio Pellicer (Nules, Castellón, 1973) estaba ya sentenciado tras caer en la noche de este pasado lunes ante la Cultural (0-1), así se lo hizo saber a sus futbolistas y así lo reveló en la rueda de prensa postpartido.

Fue una despedida. Las palabras del preparador en la comparecencia posterior al duelo dejaban claro que era consciente de que su crédito estaba agotado. «Lo entiendo perfectamente. Estar capacitado y tener fuerza tengo. Se le va a dar la vuelta, pero lo entiendo. Hablaré con el club porque no es normal. Unidos somos el doble y divididos somos la mitad, y ahora el entrenador es el que divide. Es una situación difícil y a veces es necesario dar un paso al lado».

El de Castellón recibió el adiós incluso de las peñas malaguistas en la tarde de ayer: «Siempre ocurre, es más fácil despedir a uno que a veinticinco, las cosas del fútbol!», declararon en la Federación de Peñas a través de un comunicado. «Por si fuera poco, el más brillante de los currículums se esfuma en un instante si los resultados no llegan, porque el fútbol no tiene memoria. Todo el trabajo y esfuerzo, pasado y presente, sirve de poco si la pelota no entra. Hoy, tristemente, la 'trituradora' de entrenadores que es la liga Hypermotion, se cobra una nueva víctima, Sergio Pellicer», continuaban. A media tarde, desde la costa del sol se ha dado carácter oficial a lo que era un secreto a voces.

Es el séptimo que cae en tres meses: en la jornada 5, comenzó con estos movimientos el Castellón al despedir a Johan Plat y llegar Pablo Hernández. En la sexta, fue la Cultural Leonesa al relevar a Raúl Sáenz Llona –después de protagonizar el ascenso a Segunda– por el Cuco Ziganda. Dos semanas después, le tocó al Sporting: Asier Garitano dejó su puesto al exrojillo Borja Jiménez. La semana siguiente, el colista Zaragoza tomó la determinación de cambiar el rumbo: Gabi Fernández se fue y apareció Sellés, con el intervalo de una jornada del interino Larraz.

El Mirandés, en la duodécima. Fran Justo se vio obligado a 'hacer las maletas' por Antxon Muneta en primer lugar y desde esta semana pasada se encarga de la nave Jesús Galván, pasando el bilbaíno a ser su ayudante.

El Huesca, tras el decimotercer partido, hizo lo propio con Sergi Guilló para que se incorporara un clásico ya de la categoría de plata: Jon Pérez Bolo. Ahora, para finalizar aunque a buen seguro que en próximas fechas habrá algún relevo más, es el turno del Málaga: Sergio Pellicer es el nombre propio.

Francis Bravo

Mientras el club boquerón coteja la búsqueda de un sustituto, Francis Bravo será el entrenador provisional y tiene todas las papeletas de que será quien se siente en el banquillo el próximo domingo en un relevante partido contra el Mirandés.

Bravo, exjugador del equipo, dirige junto a Juan Francisco Funes al Atlético Malagueño, el equipo filial que juega en el Grupo IV de Segunda RFEF.