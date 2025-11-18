El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pellicer, en un anterior partido en Anduva. Avelino Gómez

El Mirandés visitará a un Málaga que acaba de cesar a su entrenador Sergio Pellicer

Es el séptimo técnico destituido en la trituradora de Segunda División en tan solo 14 jornadas de Liga

Ángel Garraza

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

Se cumple que el promedio de destituciones en la categoría de plata, una división cargada de exigencias, es de una por cada dos partidos. Hasta ... siete inquilinos de los banquillos que comenzaron la competición han sido elevados de sus puestos en sólo 14 jornadas. Si hasta el Mirandés, un club siempre prudente y paciente que demora al máximo cualquier decisión en este sentido, se ha visto obligado a modificar al capitán del barco queda todo dicho.

