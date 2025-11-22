El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
El duelo en tierras malacitanas servirá de entrante para otra cita con un rival directo, con lo que los rojillos deben aprovechar la doble oportunidad. Avelino Gómez

El Mirandés quiere colarse por la ventana de La Rosaleda

El conjunto rojillo juega hoy (21.00 horas) ante un Málaga que estrena entrenador y se encuentra al borde del descenso

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Se conoce como 'ventana de oportunidad' al periodo de tiempo específico durante el cual se puede tomar una acción para lograr un resultado favorable, ya ... sea en un contexto laboral, desarrollo personal e incluso en el ámbito futbolístico. Si no se aprovecha a tiempo, la oportunidad puede desaparecer o cerrarse permanentemente. El término suele utilizarse en escenarios concretos para resaltar la importancia de actuar con rapidez y estar alerta a los momentos clave, pues las ventanas se abren...pero también se cierran.

