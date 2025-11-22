El Mirandés quiere colarse por la ventana de La Rosaleda

Se conoce como 'ventana de oportunidad' al periodo de tiempo específico durante el cual se puede tomar una acción para lograr un resultado favorable, ya ... sea en un contexto laboral, desarrollo personal e incluso en el ámbito futbolístico. Si no se aprovecha a tiempo, la oportunidad puede desaparecer o cerrarse permanentemente. El término suele utilizarse en escenarios concretos para resaltar la importancia de actuar con rapidez y estar alerta a los momentos clave, pues las ventanas se abren...pero también se cierran.

Haciendo uso de esta analogía, el Club Deportivo Mirandés afronta hoy un partido vital en La Rosaleda de Málaga, a partir de las 21.00 horas, contra un rival directo que también necesita su mochila de oxigeno o, los que es lo mismo, una victoria. El conjunto boquerón estrena míster en el banquillo tras la derrota sufrida en el Reino de León, curiosamente el mismo feudo que puso fin al reinado deFran Justo en Miranda, y buscan hacer bueno el denominado 'efecto nuevo entrenador'.

Por su parte, los rojillos recalan en el feudo de Martiricos tras haber encajado una dolorosa derrota por 0 a 2 en el derbi burgalés. El debut deJesús Galván se quedó lejos de lo soñado, no tanto por las formas sino más por el resultado, y el choque de alta rivalidad hizo resurgir fantasmas del pasado. De hecho, el equipo jabato acabó pagando su falta de creatividad por dentro, pero sobre todo su escasez de pegada en ataque y su endeblez defensiva, encajado dos tantos en cuatro tiros a puerta del Burgos.

Con este planteamiento, el cuadro de Galván ha preparado a conciencia un nuevo choque liguero. El objetivo es claro; dar continuidad a la buena actitud que está mostrando el equipo desde la salida del técnico gallego, pero también a la intensidad y mordiente en la medular, así como buscar la amplitud en los carriles para ganar profundidad.

La escuadra de Anduva tiene ante sí una ventana de oportunidad única, ya que, después del Málaga, un rival directo con sólo 3 puntos mas que los rojillos en la tabla a día de hoy, recibirá a la Real Sociedad B en Mendizorroza, otro conjunto llamado a pelear por la salvación hasta el final de campaña y que también dispone de una quincena de unidades.

En lo referente a lo estrictamente deportivo, los locales no podrán contar hoy con Montero ni con Murillo, sus dos centrales titulares, por sanción. Ambos encabezan al equipo en lo que a recuperaciones y pases por partido se refiere, y también en tarjetas amarillas. Por ende, el Málaga tendrá que tirar de alternativas como Puga o el exalavesista Einar en el centro de la zaga, lo cuál se puede erigir en una buena oportunidad para los rojillos.

Variantes

En lo relativo al Mirandés, Jesús Galván suma ya dos semanas completas al frente del equipo y, aunque en el club se sigue apostando por una línea continuista tanto en el trabajo diario como para el planteamiento sobre el césped, como ha repetido el míster en varias ocasiones y también el central Martín Pascual hace escasos días; se buscará reflejar las primeras trazas del entrenador sevillano en La Rosaleda.

La presión hacia delante con numerosas faltas tácticas en caso de caer en inferioridad o ser desequilibrados. se busca un equipo correoso y con mordiente que, además, sea capaz de robar y salir de forma vertical y aprovechando el ancho del campo. Si no hay sorpresas, Nikic volverá a la portería rojilla, se mantendrá la defensa impar con Postigo, Juan y Pascual al frente; pero podrían entrar cambios tanto en la medular, dónde Cardero tiene papeletas; como en ataque, buscando desborde y transiciones rápidas con una pieza como El Jebari, otra alternativa.