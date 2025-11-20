El mirandés Nacho Castillo vuelve a sonreír

Nacho Castillo (25 años) recupera sensaciones. ¡¡¡Y de qué forma!!! Un aspecto siempre importante, que lo es todavía más cuando ha superado una grave lesión, ... la tan temida por los futbolistas como es cualquiera que afecte al ligamento cruzado. El centrocampista mirandés, actualmente en las filas del Ourense, equipo de Primera RFEF, acaba de entrar en el once ideal de la última jornada de los dos grupos de la categoría de bronce y está nominado a mejor jugador junto a Fabricio (Tenerife), Escudero (Sabadell) y Ghailan (Europa).

Atrás, olvidado, queda el sabor amargo de este deporte. En el mes de agosto del año pasado sufrió, cuando había fichado por la Ponferradina, un desgarro en el ligamento cruzado anterior. Siete meses al menos de parón y de no poder hacer lo que realmente desea: seguir progresando y ayudar al equipo.

Vamos, que dijo adiós a la temporada porque entre las recuperaciones necesarias y tener que coger la forma adecuada para competir al máximo nivel es muy complicado unirse con plenas garantías al grupo las últimas semanas del curso.

Sigue su carrera, ahora, en otro club, en el cuadro gallego, y ya empieza a ver la luz hasta el punto de figurar (como hizo cuando defendía al Teruel) entre los jugadores más destacados no sólo de su equipo sino de toda la competición de 1ª RFEF.

Catorce partidos jugados en lo que va de campaña, entre liga y copa, cinco como titular y dos goles, ambos conseguidos en la última jornada ante el Guadalajara (3-0) son números de un jugador que en este final de 2025 va de menos a más. En clara progresión.

Del filial del Mirandés, con presencia en el primer equipo rojillo en ocho encuentros del ejercicio 2022/23, pasó al Teruel, donde se convirtió en un jugador importante en Primera RFEF.

Continuó sus pasos en el tercer peldaño futbolístico y fichó por un candidato al ascenso al fútbol profesional como es la Ponferradina. Llegó para contribuir a los éxitos del cuadro berciano, pero el infortunio se cebó con este integrante de una familia de ilustres jugadores mirandesistas. En Ourense vuelve por sus fueros y a apuntar alto.