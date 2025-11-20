El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El jugador mirandés celebra uno de sus dos goles al Guadalajara el pasado fin de semana. E. C.

El mirandés Nacho Castillo vuelve a sonreír

El centrocampista del Ourense olvida la grave lesión al figurar ya en el once ideal de 1ª RFEF y ser candidato a mejor jugador de la categoría

Ángel Garraza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Nacho Castillo (25 años) recupera sensaciones. ¡¡¡Y de qué forma!!! Un aspecto siempre importante, que lo es todavía más cuando ha superado una grave lesión, ... la tan temida por los futbolistas como es cualquiera que afecte al ligamento cruzado. El centrocampista mirandés, actualmente en las filas del Ourense, equipo de Primera RFEF, acaba de entrar en el once ideal de la última jornada de los dos grupos de la categoría de bronce y está nominado a mejor jugador junto a Fabricio (Tenerife), Escudero (Sabadell) y Ghailan (Europa).

