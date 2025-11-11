El Mirandés jugará como local en Mendizorroza ante el Sporting en la segunda eliminatoria de Copa El partido se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre; es más que probable que sea el 4 porque el día 1 el equipo jabato se mide en Liga con la Real Sociedad B

Ángel Garraza Martes, 11 de noviembre 2025, 13:43 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El Mirandés-Sporting es una de las eliminatorias que ha emparejado a equipos de Segunda División en el segundo cruce correspondiente a la Copa del Rey 2025/26. La bola del conjunto rojillo fue la que se extrajo en primer lugar, motivo por el cual la eliminatoria a partido único se disputará en Mendizorroza, actual casa del club jabato, en un día a determinar de la primera semana de diciembre: el 2, 3 o 4.

Todo hace indicar que tendrá lugar el jueves, 4 de diciembre, porque el lunes, día 1, los de Jesús Galván cierran esa jornada de Liga de la categoría de plata ante la Real Sociedad B en Vitoria (20.30 horas).

Sabadell-Deportivo, Pontevedra-Eibar, Racing de Ferrol-Huesca, Ponferradina-Racing, Cultural-Andorra y Zaragoza-Burgos son los otros cruces con escuadras de Segunda en liza.

Temas

CD Mirandés