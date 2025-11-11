El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los rojillos ya ganaron al cuadro gijonés el pasado viernes (2-1). Avelino Gómez

El Mirandés jugará como local en Mendizorroza ante el Sporting en la segunda eliminatoria de Copa

El partido se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre; es más que probable que sea el 4 porque el día 1 el equipo jabato se mide en Liga con la Real Sociedad B

Ángel Garraza

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El Mirandés-Sporting es una de las eliminatorias que ha emparejado a equipos de Segunda División en el segundo cruce correspondiente a la Copa del Rey 2025/26. La bola del conjunto rojillo fue la que se extrajo en primer lugar, motivo por el cual la eliminatoria a partido único se disputará en Mendizorroza, actual casa del club jabato, en un día a determinar de la primera semana de diciembre: el 2, 3 o 4.

Todo hace indicar que tendrá lugar el jueves, 4 de diciembre, porque el lunes, día 1, los de Jesús Galván cierran esa jornada de Liga de la categoría de plata ante la Real Sociedad B en Vitoria (20.30 horas).

Sabadell-Deportivo, Pontevedra-Eibar, Racing de Ferrol-Huesca, Ponferradina-Racing, Cultural-Andorra y Zaragoza-Burgos son los otros cruces con escuadras de Segunda en liza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  8. 8 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  9. 9

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  10. 10 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés jugará como local en Mendizorroza ante el Sporting en la segunda eliminatoria de Copa

El Mirandés jugará como local en Mendizorroza ante el Sporting en la segunda eliminatoria de Copa