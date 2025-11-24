El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tercer gol en contra en La Rosaleda llegó en el minuto 94 tras una mala defensa de esa acción. LaLiga

El Mirandés iguala su peor arranque en Segunda

Está tras 15 jornadas en el mismo puesto, penúltimo y con 12 puntos, al igual que en su debut en LaLiga, y es su peor bagaje defensivo con 26 goles, como en la 21/22, pero ahora suma 7 menos marcados

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:47

Una vez más los números revelan la realidad. Si las sensaciones, muy malas en la primera parte y en la recta final del partido en ... La Rosaleda y mejores en los 25-30 minutos restantes, generan tantas dudas como que poca esperanza habrá que tener si se prodiga con frecuencia el tiempo que el Mirandés no compite sobre el césped, y ya han transcurrido 15 jornadas, los datos no quitan la razón a un mirandesismo que ve con honda preocupación el devenir deportivo de su equipo. No es para menos.

Te puede interesar

