El Mirandés iguala su peor arranque en Segunda

Una vez más los números revelan la realidad. Si las sensaciones, muy malas en la primera parte y en la recta final del partido en ... La Rosaleda y mejores en los 25-30 minutos restantes, generan tantas dudas como que poca esperanza habrá que tener si se prodiga con frecuencia el tiempo que el Mirandés no compite sobre el césped, y ya han transcurrido 15 jornadas, los datos no quitan la razón a un mirandesismo que ve con honda preocupación el devenir deportivo de su equipo. No es para menos.

Los rivales, salvo excepciones, necesitan mantener cierto orden para llevarse los partidos sin grandes alardes. El Mirandés tiene licencia para perder en el fútbol profesional, igual que para ganar, pero no como ha caído en muchas ocasiones esta campaña y repitió en muchas fases del encuentro frente al Málaga, lo que le ha llevado a compartir el puesto de colista con un Zaragoza que ya suma también 12 puntos, tras dos victorias consecutivas. Ambos se encuentran a dos partidos de salir del pozo, posición de permanencia que ahora marca el Andorra, con 17 unidades; cinco más.

El equipo de Miranda, tras 15 jornadas, ha igualado su peor arranque liguero en Segunda División, en las 12 temporadas que suma en el fútbol profesional. Hay que remontarse hasta su primera aparición por LaLiga, la campaña 2012/13, para comprobar tanto una posición como una puntuación idénticas.

Entonces era, igual que ahora, vigesimoprimero y había reunido también 12 puntos. Se repite la situación. Si bien, en aquel curso los entrenados entonces por Carlos Pouso pagaban la novatada de su primera presencia en la categoría de plata. Merecían más puntos, pero no lograban arrancarlos. Una extraordinaria segunda vuelta posibilitó la reacción y que aquel equipo que debutaba lograra acabar en la decimoquinta plaza.

No constan más situaciones iguales que ahora. Siempre ha estado mejor. Incluso, en la 22/23 cuando después de 15 encuentros ocupaba el puesto 20º con 13 unidades, una más que ahora.

Son las tres únicas temporadas, de las 12, en las que los rojillos deambulaban por zona de descenso en estas fechas, con el mismo número de duelos disputados: 15.

26 goles encajados lleva en este curso, su cifra más alta, al igual que en la 21/22, pero entonces había marcado 7 más.

Las comparaciones siempre son odiosas y desde todos los estamentos de la entidad ya se dejó claro desde el día siguiente al pasado play off de ascenso que a punto estuvo el pasado mes de junio de encumbrar a ese Mirandés al estatus de leyenda, que había que dejar de lado lo que ocurrió en la 24/25, la mejor campaña de la historia jabata que, por cierto, ya lo era a día de hoy.

Era séptimo, su mejor clasificación en este periodo de tiempo, con 25 puntos, la puntuación más elevada de siempre. Más del doble que la de ahora.

Pero salvo en la ocasión antes reseñada no había caído tan bajo como ahora. En la 13/14, era undécimo, con 21 puntos. En la 14/15, 14º con 18; un año después, se ubicaba en la décima plaza con 21 y así sucesivamente...

El fútbol se gana y se pierde en las áreas, donde se requiere contundencia en una y en otra. De tal manera que los goles a favor y en contra ponen de manifiesto la clasificación de cada equipo.

A nadie se le escapa la sangría defensiva que azota al actual Mirandés. Suma 26 tantos encajados. Nunca antes se habían superado estas cifras en el capítulo defensivo. Sí que en el ejercicio 21/22 se contabilizaban otras 26 dianas recibidas, como ahora, pero no es menos cierto que había obtenido 23 o, lo que es lo mismo, siete más que hoy. El apartado ofensivo equilibraba algo más el balance ataque-defensa.

12 campañas suma el equipo rojillo en el fútbol profesional. Sus peores números se contabilizan en ésta y en la primera.

De nuevo, es en la 2024/25, cuando se produjo el menor número de tantos encajados: sólo 12; también menos de la mitad que ahora. Ese fue el principio del éxito porque si el análisis se centra en la labor de ataque, entonces se llevaban conseguidos el mismo número de goles que ahora: 16.

Mejorar, todo el bloque, atrás, no cometer fallos no forzados ni faltas de concentración, exhibir contundencia y que haya automatismos de la línea defensiva cuando el contrario tiene la pelota, así como cuando golpea a balón parado, ayudar en las coberturas porque ni la zaga es la única que defiende ni la delantera la que sólo ataca... se antojan aspectos fundamentales para mantener viva la llama de la esperanza.

Arriba, por el contrario, presenta unos datos 'normales' porque en las temporadas 12/13 (12 dianas a favor), la 13/14 (15), 14/15 y la 22/23 (13 dianas a favor) había visto con una menor profusión la puerta contraria. Y en algunas, había obtenido igual rédito, así que el 'debe' por parte de toda la escuadra mirandesista está en cómo defiende este equipo.

Estreno goleador de Marí

Marí, que se estrenó como goleador rojillo aunque su tanto no sirvió para sumar puntos, admitió a los medios del club que en Málaga «no hicimos una buena primera parte. Se pusieron 2-0 en poco tiempo, pero en el descanso corregimos ciertas cosas. Salimos a por el partido, conseguimos el empate que era lo más difícil, pero al final en una acción a balón parado nos marcaron. Pese a la derrota, el equipo está unido así que hay que seguir».

También lanzó un llamamiento: «Le pido a la afición que esté con nosotros, que crean en nosotros. El equipo está unido, está trabajando muy bien y estoy convencido de que los resultados van a llegar, vamos a conseguir el objetivo y sacaremos esta situación adelante».

La siguiente cita, trascendental para empezar a revertir esta situación, tendrá lugar este próximo domingo en Mendizorroza (18.30 horas) ante la Real Sociedad B, un duelo ante otro rival directo, en este caso el único filial de Segunda, con el que pugnará hasta el final por la permanencia en la categoría.