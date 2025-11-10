«El Mirandés me ha dado esta oportunidad con 51 años y no la podía desaprovechar»

Ángel Garraza Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

Antes de llevar a cabo en la mañana de este lunes la primera sesión de Jesús Galván y su grupo de trabajo al frente del Mirandés, el nuevo entrenador rojillo ha sido presentado ante la opinión pública. «Alfredo me ha dado la oportunidad de venir aquí y de dar el salto como entrenador al fútbol profesional, es mi pasión, mi profesión, es una oportunidad que me han brindado con 51 años que tengo y voy a poner todo lo que tengo y más en sacar la mejor versión de mi cuerpo técnico y mía; y después, la de los futbolistas, que son los que rinden y los que deciden en el campo», asegura.

Admite que no ha sido difícil dejar 'su' Sevilla. «No, ha sido muy fácil porque uno trabaja para esto. Cuando está en un filial, o en una categoría como la 1ª RFEF, una buena categoría, no vamos a desdeñarla, lo que quiere es ir creciendo, ir subiendo y tal como Alfredo me llamó no lo dudé ni un segundo. Voy a intentar aprovechar la ocasión a base de trabajo».

El expreparador del filial sevillista pudo ver a sus nuevos pupilos el pasado viernes en Mendizorroza. «Me encantó el equipo, el compromiso, la actitud, la energía... Hicimos un partidazo ante el Sporting, le concedimos muy poco y generamos muchísimo y esa es la idea. Es lo que quiero, que la gente esté con el equipo, que transmita esa energía, que lo sufra y lo viva como lo vivimos nosotros. Disfrutamos todos».

Su libro de estilo «Me gustan que mis equipos sean aguerridos, correosos, intensos y en ataque, atrevidos»

¿Cómo es Jesús Galván como entrenador? «El dibujo y el esquema lo plantearemos con Antxon (Muneta) y con Alfredo Merino, que van a ser mis guías, vamos a valorar cuál es el dibujo para esta plantilla. Me gustan que mis equipos sean correosos, que sean contundentes en ambas áreas, equipo aguerrido, que conceda poco, intenso y en ataque atrevido, descarado, que juegue en campo rival. Vais a ver un equipo que va a correr mucho porque desde la banda soy un entrenador enérgico, que aprieta, que exige pero me gusta la cercanía con el futbolista. He sido futbolista y tengo esa ventaja, que se suelte una plantilla tan joven».

El nuevo inquilino del banquillo mirandesista tiene muy claro que aquí, en Miranda, «los jugadores se revalorizan pero dando su mejor versión para el equipo, no sólo pensando en lo individual. Tenemos todos los ejemplos y ahí vamos a insistir. Hay que ponerles imágenes del partido del viernes y decirles 'sabéis jugar, sois muy buenos. Hay muchos mimbres'. Lo que tienen que hacer es repetirlo día a día para plasmarlo el domingo».

Se trata de mejorar individual y colectivamente. «Se lo tienen que creer porque lo que hicieron el viernes no es casualidad. Ya nos quitamos esa 'psicosis' de no ganar en Mendizorroza, se soltó y vimos la comunión con la afición que hay en Anduva. Espero que sigan viniendo porque el equipo nota esa energía que transmiten. Invitar a todos los que faltan por llegar que vayan por favor».

Estreno en el derbi

Su debut en partido oficial va a ser precisamente este próximo domingo, con motivo del Mirandés-Burgos. Así que otro extra de motivación. «En la palabra derbi ya viene intrínseca la importancia: manejar la intensidad, la tensión porque al final es un derbi. Se dicen muchos tópicos de los derbis, como que no se juegan, sino que se ganan. Vamos a prepararlo bien, es un buen equipo, con una buena dinámica, sin más. Hay que manejar la tensión de fuera más que la de dentro porque son profesionales, que saben lo que significa un partido de este tipo».

Tanto Merino como Galván han confirmado que tendrá garantizada la continuidad en el banquillo si el Mirandés consigue la permanencia en Segunda División.

