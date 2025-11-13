El Mirandés confirma que la Tribuna no se podrá ocupar aún en enero Cuando haya permiso para jugar a principios de año en Anduva, los abonados de esta grada se reubicarán en General y Fondo Norte

Aspecto que ofrecía este jueves desde el interior de Anduva la futura grada en el lateral oeste.

«Todos deseamos volver cuanto antes a disfrutar de nuestros encuentros en el Estadio Municipal de Anduva, pero debemos comprender que una obra de esta envergadura requiere sus plazos técnicos y de seguridad, así como los correspondientes permisos o autorizaciones de las diferentes instituciones competentes en la materia», apuntan en el comunicado que hizo público ayer el Mirandés en sus medios oficiales.

Tal y como ha ido recogiendo EL CORREO durante estas semanas, la intención es volver a casa en el mes de enero. Aunque en la nota oficial no se aporta una fecha concreta, la idea es que pueda ser el fin de semana del 11 de enero, si bien como ya avanzó este periódico este miércoles entonces no se podrá hacer uso de la Tribuna Principal. Sólo se habilitará el espacio correspondiente a las cámaras de televisión, ente que es el que aporta la mayor financiación en este sentido en la categoría de plata.

«El club, junto con todo el equipo técnico y los empleados de la empresa constructora, está trabajando de forma intensiva para recuperar el tiempo perdido debido a la disputa del play off de ascenso del pasado curso, que atrasó siete semanas el comienzo de la obra», indican instantes antes de recordar que, «no obstante, a pesar de nuestro interés y el de todos, somos conscientes de que este regreso conllevará ciertas molestias para nuestros abonados y aficionados».

Así –continúan– «la Tribuna Principal, actualmente en construcción, advertimos, no podrá ser utilizada por el público abonado de forma inmediata, dado que las obras aún no estarán finalizadas para su ocupación en la posible fecha de vuelta al Estadio Municipal de Anduva. De esta manera, la competición deberá cohabitar temporalmente con los trabajos de construcción, y la ocupación de asientos se limitará en el Estadio Municipal de Anduva a la grada General y a los fondos Norte y Sur. Hasta que las obras avancen lo suficiente para permitir su acceso con total seguridad y confort».

Reiteran, a este respecto, que «únicamente se habilitará en esa zona el espacio necesario para la instalación de las cámaras de retransmisión televisiva, sin posibilidad de uso por parte de los abonados y aficionados mientras no esté finalizada la obra».

Plazos de entrega de los carnés

14/19 noviembre. Grada Sur y Grada Joven. Desde hoy y hasta el próximo día 19 se entregarán los carnés provisionales a los peñistas.

20/29 noviembre. Grada de General. Entre esos días se darán a los abonados de ese graderío lateral este.

1/2 diciembre. VIP. Esos dos días estarán habilitados para despachar los carnés, elección nueva ubicación, para las nuevas áreas.

3/10 diciembre. Tribuna Central. Esa semana se entregarán para los fieles que han elegido esa zona del nuevo graderío.

11/15 diciembre. Tribuna Media Norte y Media Sur. Cinco días tendrán para su retirada.

16/19 diciembre. Tribuna Lateral Norte y Lateral Sur. Es el último plazo que se habilitará.

Convenio. Se anunciarán para el fútbol base cuando se confirmen las condiciones necesarias.

De ahí que en previsión de una vuelta a Anduva lo más temprana posible, el Mirandés procederá en estos próximos días, desde hoy, al reparto de los carnés de abonado válidos para el acceso al resto del estadio.

«Se trata de disponer tanto del abono con acceso a Mendizorroza como de los abonos para entrar en Anduva, cuya fecha de activación se comunicará en tiempo y forma a través de los canales oficiales del club».

Con el objetivo de facilitar la reubicación provisional, mientras la nueva tribuna continúa en construcción, los ocupantes de dicha Tribuna Principal podrán seleccionar asientos disponibles en la Grada General y en el Fondo Norte, de acuerdo a un orden de prioridad y según el precio del abono, de mayor a menor. El proceso arranca hoy para peñistas y grada de animación y acabará el 19 de diciembre.

El club, consciente del perjuicio ocasionado, una vez finalizada la temporada y visto el desarrollo de la misma, ajustará los costes del carné de los abonados afectados, acorde con la ubicación provisional que cada abonado haya ocupado durante la temporada en los dos estadios.

