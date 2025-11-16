El Mirandés chocó contra una roca

No pudo ser. La inmaculada trayectoria que seguía el equipo jabato ante el cuadro burgalesista como local no la pudo continuar en el exilio de ... Mendizorroza. Fue un derbi que perdió efervescencia con respecto a los jugados en Anduva, eso ya se sabía que iba a suceder, pero en el que el conjunto rojillo recibió demasiado castigo para lo que se vio sobre el terreno de juego.

Un granítico Burgos, rocoso y tedioso en ocasiones pero infranqueable que sabe que si mantiene su puerta a cero tiene mucho ganado, superó a un equipo mirandesista con buenas intenciones pero al que le faltó pegada en la ocasiones que dispuso sobre todo en el segundo tiempo. Tuvo tres muy claras y, acto seguido, llegaron los dos tantos de los visitantes en prácticamente sus únicas llegadas con peligro. El 0-2 fue un reflejo de efectividad. Dos oportunidades en contra y dos goles encajados fue el bagaje de este partido que supuso la quinta derrota como anfitrión de la temporada de los siete encuentros disputados.

Mirandés Juanpa; Tamarit (Hugo Novoa, m.90), Martín (Eto'o, m. 90), Postigo, Juan Gutiérrez; Pablo Pérez; Thiago (El Jebari, m. 90), Bauza, Aarón Martín (Cardero,m. 69); Marí (Petit, m. 74) y Carlos Fernández 0 - 2 Burgos Cantero; Lizancos, Sergio González (Aitor Córdoba, m. 60), Grego Sierra, Miguel; Iker Córdoba (Appin, m. 60), Atienza, Morante, David González (Mollejo, m. 71); Curro (Mario, m. 80) y Fer Niño (Fermín, m.80). Goles: 0-1,m. 84: Mario; 0-2, m. 90: Mario (Penalti)

Árbitro: El zaragozano Alonso de Ena amonestó con tarjeta amarilla a los rojillos Tamarit (m. 38), Pablo Pérez (m. 51), Martín (m. 54), Juan Gutiérrez (m. 76) y al visitante Sergio González (m. 36).

Incidencias: 4.895 espectadores se dieron cita en Mendizorroza, de ellos unos 600 burgalesistas. En el descanso, los protagonistas fueron los jugadores del Mirandés Genuine, que dieron media vuelta de honor para recibir el cariño de todas las personas congregadas.

Galván indicó en las horas previas que había que seguir el camino marcado en la jornada anterior y lo cumplió al poner en liza el mismo once inicial con la salvedad del portero, en esta oportunidad Juanpa al estar convocado Nikic con Montenegro.

Todo arrancó como se preveía. El Burgos dio el balón a los rojillos, a quienes esperaba con las líneas muy juntas en su terreno de juego a la espera de robarles la pelota o que fallaran un pase.

El dominio era mirandesista en los primeros veinte minutos. Hasta que se dio un respìro para que los visitantes 'marearan' el cuero sin profundidad alguna. Los locales también cerraban bien. Nadie generaba ocasiones de peligro.

Tamarit, en el 25, lo probó desde fuera del área con un chut que se fue desviado. El partido era muy táctico, pero precisamente por este motivo más pesadote para el espectador. Tirando a soporífero. Muchas faltas, interrupciones... lo que generalmente quiere y beneficia al Burgos.

Sólo el hecho de que se trataba de un partido de rivalidad provincial y el consiguiente intercambio de cánticos entre las dos hinchadas despertaba del letargo al respetable.

Marí, en el 41, protagonizó el tiro de más peligro desde la frontal del área. Se fue lamiendo el poste. Tres minutos después hizo lo propio Lizancos, lo que obligó a Juanpa a intervenir por primera vez. Dos lanzamientos lejanos fueron las acciones más destacadas. No hubo más en estos 45 minutos.

La segunda mitad empezó por los mismos derroteros. Sin llegadas claras. Los dos equipos se anulaban y en esto, el cuadro blanquinegro es todo un maestro. El Mirandés no encontraba resquicio por donde penetrar y lo menos importante es que los visitantes no los hallaran porque ya se sabe cómo se comportan y acaba todo si son ellos los que se adelantan en el marcador.

Nada reseñable sucedía sobre el verde hasta que en un saque de banda y tras dos prolongaciones de cabeza de Carlos Fernández y Martín, el meta Cantero se vio obligado a despejar una pelota que se colaba junto al palo.

Acto seguido, fue Carlos Fernández quien en uno de sus remates preferidos, no conectó de la forma deseada con la testa. Y un minuto más tarde, la tuvo Cardero desde dentro del área, pero un defensa la sacó cuando se iba dentro y en las gradas ocupadas se cantaba ya el gol rojillo.

Petit sustituyó a Marí a falta de un cuarto de hora en busca de ese gol salvador que ya ha conseguido en anteriores citas, mientras los de Burgos se dedicaban a que pasara el tiempo. Las faltas cada vez se hacían más largas con sus hombres tendidos sobre el césped necesitando asistencia. El que más lo buscaba era el Mirandés. Pero el que acertó fue el Burgos.

Un córner en el que la defensa no estuvo expeditiva acabó con el recién incorporado Mario para empujar desde el área pequeña al fondo de la red. Era el minuto 84.

El gol le afectó a un Mirandés que sufrió en el 88 un penalti por mano dentro del área de Tamarit (fue clara), que supuso el 0-2 desde los once metros logrado por el burgalesista que anotó el primero. Eto'o, El Jebari y Novoa entraron ya (estaban esperando antes de la segunda diana), pero el Mirandés ya no pudo apretar en los instantes finales.

Cánticos de 'a Primera RFEF'

La fiesta, al final, como casi siempre que se juega en Mendizorroza por parte rojila fue de color visitante. Sólo cuatro puntos de 21 posibles es el bagaje. Los hinchas foráneos reclamaron que saliera de nuevo su equipo desde los vestuarios mientras despedía a los aficionados de Miranda con cánticos de 'A Primera RFEF'. El Burgos salió de nuevo aclamado por sus seguidores y lo celebraron a base de piscinazos. Incluso Ramis acudió hasta la zona de sus hinchas brazos en alto. Lo celebraban como si de un título se tratara.