Imagen del último Mirandés-Córdoba (1-0). Avelino Gómez

El Mirandés cerrará el año en lunes, a las 20.30 horas, el mismo día de la junta de accionistas

Jugará en día laborable, por tercera semana consecutiva, el duelo ante el Córdoba el 22 de diciembre en Mendizorroza para poner fin a 2025 en Segunda División

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

LaLiga ha hecho oficial el último horario correspondiente al año en curso. Al Mirandés le tocará jugar, de nuevo, en lunes, en concreto para cerrar el calendario de 2025 en lo que a Segunda División se refiere porque su duelo contra el Córdoba ha quedado fijado para las ocho y media de la tarde del día 22 de diciembre en Mendizorroza.

Despedirá, por lo tanto, el ejercicio como local en la casa alquilada de Vitoria y volverá a hacerlo en lunes. Cabe recordar que el próximo compromiso ante el filial de la Real Sociedad se había programado en un principio para este próximo lunes, 1 de diciembre, pero hubo que adelantarlo porque esa semana hay duelo de Copa (el miércoles, 3, ante el Sporting).

Los últimos horarios anunciados por la patronal del fútbol profesional revelan que el conjunto rojillo está abonado a disputar los siguientes envites en día laborable, el primero de la semana, con lo que eso supone a la hora del seguimiento que puede brindar la afición a los suyos.

Además, no hay que desdeñar que juega en calidad de anfitrión en el exilio, de tal manera que la situación se complica: hay que desplazarse por mucho que la distancia no sea excesiva, y, además, hay que emprender viaje un lunes de otoño/invierno a última hora de la tarde, ya de noche.

El tercer lunes consecutivo

Que sería el cuarto de no haberse adelantado el choque ante el filial donostiarra. Y es que el siguiente desplazamiento será a Las Palmas para jugar el 8 de diciembre, lunes festivo, a las 18.30 horas. En la jornada decimoctava, de nuevo en calidad de visitante, jugará en Castellón el lunes, 15 de diciembre (20.30 h). Ahora, ya sabe que el tercer lunes consecutivo será frente al Córdoba, en esa oportunidad en 'Mendi'.

Abonado a los lunes queda. El último señalado coincide además con la junta general de accionistas del Mirandés, encuentro que tendrá lugar ese 22 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura, motivo por el cual desde la entidad se podría barajar un cambio de horario o bien de día con el propósito de que el propio consejo de administración, así como los aficionados tengan la oportunidad de seguir en directo el último partido del año.

Si ya de por si existen numerosos inconvenientes para presenciarlo un lunes y fuera de Anduva, se añade una traba más al haberse fijado con anterioridad esta junta para el próximo día 22.

