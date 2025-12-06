El Mirandés en busca del segundo triunfo en Las Palmas en Segunda División

Las dos últimas temporadas no se han enfrentado porque Las Palmas ha participado en el campeonato de Primera División, pero lo cierto es que no ... se puede decir que haya sido un desplazamiento especialmente fructífero para el Mirandés, tal y como se comprueba en los resultados que ha deparado este emparejamiento en suelo insular, en este caso en el feudo del bloque amarillo. Sin embargo, el conjunto rojillo ya lo hizo: ganó en el siempre complicado estadio Gran Canaria el día 25 de noviembre de 2020, hace cinco años, por el resultado favorable de 0-2, en aquel curso en el que la pandemia cobró un protagonismo no deseado.

Corría la jornada decimocuarta, un partido que se disputó sin público por el covid, y los tantos de Artiles, en propia puerta, y del eslovaco Jirka sirvieron para sumar los tres puntos, los únicos de una tacada que ha contabilizado en territorio amarillo desde que ambos se ven las caras en la categoría de plata.

Ni antes ni después ha obtenido el triunfo allí, que es lo que buscará, como en cualquier encuentro, la escuadra mirandesista con el fin de hacer todavía mejor el importante triunfo logrado en la anterior jornada en Mendizorroza.

La otra vez que el cuadro rojillo arrancó algún punto (uno) se remonta a hace once años: el 15-11 de 2014 los dos contendientes firmaron tablas sin goles. El resto de los marcadores que ha arrojado este enfrentamiento han sido negativos para los intereses mirandesistas.

La historia en el fútbol profesional empezó en 2012, en el debut del equipo de Miranda en LaLiga. El último choque de ese año, en el mes de diciembre, se saldó con 2-0 en contra.

Uno después, tampoco le fue mejor; en noviembre de 2013 el electrónico reflejó un desfavorable 3-1. Después de 2014, hubo un intervalo de seis años al no coincidir en la misma categoría.

No se midieron hasta el 11 de julio de 2020 (con el coronavirus en su pleno apogeo). Los puntos se quedaron en Canarias al caer allí por 1-0. Cuatro meses después, pero en la siguiente campaña, se produjo el ya señalado 0-2, mientras que las dos últimas comparecencias en las islas para jugar contra Las Palmas terminaron con otras tantas derrotas: por 1-0, el 6-5-2022, y por 2-1, en la más reciente, que data del 20 de enero de 2023, cuando en esa fecha sucumbió por 2-1.

Desde el medio campo

El gol anotado desde casi el medio del campo por Roberto López, entonces jugador jabato, no sirvió de nada porque, a continuación, los locales voltearon el marcador con los tantos de Marc Cardona y Óscar Clemente.

Un total de nueve dianas en contra y cuatro a favor es el bagaje del Mirandés en casa de los 'pío-pío'. En cuatro partidos regresó de Miranda sin ver la puerta contraria y en dos de los tres que marcó no supuso punto alguno porque cayó por 2-1 y 3-1 respectivamente.

Los objetivos de uno y otro, siempre, son diametralmente opuestos. Esta vez, no lo iba a ser menos porque mientras los anfitriones anhelan el máximo premio, recuperar la categoría perdida, y se sitúan a tres puntos, un encuentro, del ascenso directo, los rojillos se encuentran en puestos de descenso. Pero cada partido es una historia diferente y ya ha quedado suficientemente demostrado que en Segunda División y a un solo duelo, cualquiera es capaz de sumar puntos y victorias.