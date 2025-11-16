Mirandés y Burgos, dos de los equipos que más juegan en largo

Mendizorrotza a acogerá hoy un duelo de alta tensión entre dos conjuntos que no dudan en apostar por el juego directo con tal de no ... exponerse demasiado en salida e balón. De hecho, según los informes recogidos por StatsSegunda, el Mirandés es el conjunto de la división de plata que mayor porcentaje de pases largos intenta por encuentro.

Los rojillos intentan un total de 321 combinaciones por encuentro, de las cuales 59,2 son en largo, lo que se traduce en un 18,5% del total. Este guarismo refleja que los rojillos, al menos a lo largo de este curso, no se duelen en prendas a la hora de buscar el contacto por alto con Carlos, Petit y el resto de atacantes. De hecho, la tabla arroja que consiguen conectar en largo en un 44.8% de los pases que intentan, un dato más que positivo.

Saltar líneas es otra de las especialidades del Burgos, que también opta por el juego en largo en el 16,% de sus combinaciones. Los blanquinegros promedian incluso más pases de larga distancia que los locales, 62,6 por jornada disputada de los 380,2 que intentan cada noventa minutos. Por lo tanto, hoy se miden el equipo que mayor porcentaje de pases decide intentar en largo, el Mirandés; con el que más pases en largo intenta por partido, el Burgos. Marcador

Continuando en el nivel estadístico, cabe destacar que el cuadro dirigido por Ramis es el quinto equipo de Segunda que menos minutos ha ido por detrás en el marcador hasta la fecha. Este dato habla de que es harto complicado adelantarse al Burgos y, en caso de conseguirlo, muy pocos son capaces de aguantar la ventaja.

En las trece jornadas disputadas, los del Plantío sólo han ido por detrás en el marcador en 170 minutos, el 14,5% de todos los disputados. Con 746 minutos con resultado de empate, el 63,8% del total, es el segundo equipo que mas mastica los partidos después del Racing de Santander; y ha ido ganando en los 254 restantes. El Mirandés ha ido ganando en 169, empatando en 557 y perdiendo, en 444, con lo que ha ido por detrás en 38% del tiempo.