El Mirandés se apea de la Copa en un cuarto de hora

La eliminatoria quedó zanjada en 18 minutos. Los que tardó el Sporting en marcar sus dos tantos. Decía Jesús Galván que se trataba de no ... hacer el ridículo, de competir y de que los meritorios, los que menos han jugado en Liga, aspirasen a participar más tiempo. Bueno, pues aunque tal y como empezó el choque se preveía lo peor, una derrota abultada porque este Mirandés no está para ningún alarde, tal y como se demuestra cada vez que comparece sobre el césped, el 0-2 fue una losa demasiado grande para que el conjunto rojillo la pueda levantar. Y en Copa.

A partir de ahora, toca centrarse en el campeonato doméstico, que es lo que realmente importa. Y más con una escuadra que ocupa la antepenúltima plaza en la tabla. Bastante tiene Galván y la plantilla con el torneo de la regularidad como para acometer otras aventuras a las que no está llamado. Al menos durante esta campaña.

Mirandés Juanpa, Hodei (Gabri, m. 89), Martín, Pica, Medrano (Córdoba, m. 60); Barea, Marino, Aarón Martín (Cardero, m. 60), El Jebari, Varela (Chans, m. 72) y Petit (Eto'o, m. 60). 0 - 2 Sporting Cristian Joel; Kevin (Justin, m. 46), Pablo, Kembo, Álex Diego; Iker, Manu Rodríguez, Bernal, Cortés (Queipo, m. 72), Amadou Matar (Nacho Martín, m. 72) y Caicedo. Goles: 0-1, m. 13: Amadou; 0-2, m. 18: Manu.

Árbitro: El aragonés Carlos Muñiz amonestó a los rojillos Medrano (m. 40), Pica (m. 54) y Marino (m. 81), Hodei (m. 87) y a los visitantes Kevin (m. 21), Kembo (m. 37).

Incidencias: Menos de un millar de espectadores se dieron cita en Mendizorroza. Segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Juanpa fue el capitán de los locales.

La convocatoria previa ya dejó vislumbrar las intenciones. Hasta ocho futbolistas de la primera plantilla se quedaron sin convocar: los 'tocados' Hugo Novoa y Postigo, además de seis habituales en el once inicial como son el lateral izquierdo Pablo Pérez, el central Juan Gutiérrez, los centrocampistas Thiago y Bauza y los delanteros Carlos y Marí. La citación de 20 efectivos, con 'sólo' 15 del primer equipo, estuvo completada por los futbolistas del filial Hodei, Chans, Maiga, Gabri y Arriola. El primero de ellos, el lateral derecho entró en la alineación. Es la Copa.

Un once inicial con Juanpa como capitán, al que se sumaron el central Pica, los centrocampistas Barea y Marino Illescas y los atacantes Petit y Varela, quienes hace tiempo perdieron la condición de titulares, aunque los dos últimos han acertado con la puerta contraria para dar puntos importantes. Un 4-3-3, frente al 4-4-2 de los asturianos.

Pero si se trataba de que los meritorios se lo pongan complicado a Galván en la Liga, que es lo que vale, la premisa no se cumplió. A los 18 minutos ya caía por 0-2 fruto del acierto rival, que atinó en las dos veces que se acercó, y de los fallos defensivos que los propiciaron. Habitual.

Amadou, con algo de fortuna, y Manu, éste en dos tiempos, en apenas cinco minutos marcaron los dos tantos al aprovechar la banda diestra de la zaga mirandesista, donde se ubicó el jugador del filial Hodei, y los fallos en varias líneas del campo, en la zona central, tanto en la medular como en el eje de la zaga.

Y eso que al poco de empezar, Petit dispuso de una buena ocasión tras pase de Varela (uno de los pocos destacados), pero Cristian Joel atrapó en dos ocasiones. Si bien en menos de 20 minutos, el choque se había puesto cuesta abajo para los visitantes.

Poco más relevante sucedió después, acorde con la noche, desangelada y con una pobre presencia de público, como ya se preveía por el día, la hora, el frío y el juego del equipo, que tampoco es que invite a hacer grandes esfuerzos para viajar aunque haya que recorrer una corta distancia.

Un rival más efectivo

Un Sporting efectivo ante un Mirandés que salvo en la acción del principio que le pilló la espalda a la defensa gijonesa, tampoco se acercó en demasía al marco de Cristian. Buscó alguna contra y Varela es quien más lo intentó, pero sin fortuna.

Amadou perdió un balón y Salim El Jebari firmó el mejor remate del partido por parte mirandesista en una óptima acción individual; Cristian, sin embargo, desbarató la ocasión con una magnífica intervención. El Sporting bajó el ritmo en la reanudación, lo que originó el dominio del Mirandés. Lo tenía todo en contra, así que no le quedaba más remedio que irse hacia arriba, aunque también llegaron las imprecisiones por ambos bandos.

A la hora de juego, el técnico sevillano introdujo tres cambios de una tacada al dar entrada a Iker Córdoba, Cardero y Eto'o por Medrano, Aarón Martín y Petit. Los rojillos pretendían acercarse mediante envíos desde los costados, pero sin el desenlace deseado para poder meterse en el partido con un tanto. Cardero lo probó con un lanzamiento que acabó en saque de esquina.

Varela se fue al banquillo y ocupo su lugar el jugador de banda Chans, principalmente lateral, un futbolista del Mirandés B que tuvo sus minutos, poco más de 15. Aunque quien estuvo cerca de marcar fue el foráneo Queipo, buscó el uno contra uno y rechazó abajo Juanpa, que sacó con el pie.

Gabri se incorporó por su compañero en el filial Hodei y el partido no tuvo más historia para un Mirandés que bastante tiene con pensar en la Liga. La hinchada rojilla es plenamente consciente de ello.