El conjunto mirandesista se despidió del torneo copero. Avelino Gómez
Mirandés 0 - 2 Sporting

El Mirandés se apea de la Copa en un cuarto de hora

Un equipo rojillo que no está para realizar grandes alardes encajó en los primeros 18 minutos los dos goles del Sporting y se centra ya en lograr la permanencia en Segunda

Ángel Garraza

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:18

La eliminatoria quedó zanjada en 18 minutos. Los que tardó el Sporting en marcar sus dos tantos. Decía Jesús Galván que se trataba de no ... hacer el ridículo, de competir y de que los meritorios, los que menos han jugado en Liga, aspirasen a participar más tiempo. Bueno, pues aunque tal y como empezó el choque se preveía lo peor, una derrota abultada porque este Mirandés no está para ningún alarde, tal y como se demuestra cada vez que comparece sobre el césped, el 0-2 fue una losa demasiado grande para que el conjunto rojillo la pueda levantar. Y en Copa.

