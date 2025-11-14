El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El accidente múltiple en Malmasín provoca retenciones en la salida de los túneles de San Mamés
Esta vez el derbi provincial no será en Anduva sino en Mendizorroza. Avelino Gómez

El Mirandés afrontará al menos siete partidos oficiales en un mes

El calendario se aprieta en la recta final de 2025 para un equipo rojillo con ilusiones renovadas tras el último triunfo y el cambio en el banquillo

Ángel Garraza

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:21

Comenta

Poco más de un mes resta para que concluya la competición oficial del año 2025. Un periodo de tiempo en el que la agenda respecto ... a partidos se presenta intensa a la vez que muy apretada. El Mirandés jugará en apenas cinco semanas un total de siete encuentros, calendario que se podría aumentar hasta ocho si logra eliminar al Sporting en la Copa y plantarse en dieciseisavos de final, duelo que se jugaría la semana del 16 de diciembre.

