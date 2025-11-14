El Mirandés afrontará al menos siete partidos oficiales en un mes

Poco más de un mes resta para que concluya la competición oficial del año 2025. Un periodo de tiempo en el que la agenda respecto ... a partidos se presenta intensa a la vez que muy apretada. El Mirandés jugará en apenas cinco semanas un total de siete encuentros, calendario que se podría aumentar hasta ocho si logra eliminar al Sporting en la Copa y plantarse en dieciseisavos de final, duelo que se jugaría la semana del 16 de diciembre.

Disputará, en este sentido, seis choques correspondientes a la competición doméstica hasta que el fin de semana del 21 de diciembre, el previo a Navidad, se dé por cerrado el ejercicio anual con la antepenúltima cita de la primera vuelta en la que el Mirandés recibirá al Córdoba en un día aún por determinar.

Hasta el 21 de diciembre

16/11. Mirandés-Burgos. El duelo de rivalidad provincial se jugará en Mendizorroza (18.30 horas).

23/11. Málaga-Mirandés. Una semana después, también en domingo, visitará La Rosaleda (21 h).

30/11. Mirandés- Real B. La Copa obliga a adelantar este choque al domingo (18.30 h) tras estar fijado para el lunes, 1 de diciembre.

3/12. Mirandés-Sporting. La segunda ronda copera para los rojillos se jugará en Mendizorroza (20 horas).

8/12. Las Palmas-Mirandés. En lunes festivo, a las 18.30, la cita será en el Estadio de Gran Canaria.

15/12. Castellón-Mirandés. En otro lunes, el segundo consecutivo (20.30 horas).

¿Copa? Si elimina al Sporting jugaría los dieciseisavos esa semana.

J19. Mirandés-Córdoba. El fin de semana del 21 de diciembre.

De forma desglosada, este próximo domingo jugará un partido siempre especial al tratarse del duelo de rivalidad provincial contra el Burgos. Será, por primera vez, en suelo alavés, en Mendizorroza, a partir de las 18.30 horas.

Siete días después, también en domingo, visitará La Rosaleda para medirse con el Málaga, un envite señalado a las nueve de la noche frente a un adversario que parece ir de más a menos. Está ubicado en puestos de salvación pero en el límite con tres puntos más que los rojillos.

El tercer domingo consecutivo que entrará en liza la escuadra de Galván será el último de noviembre en feudo alavesista ante la Real Sociedad B. A las seis y media de la tarde. Finalmente, se ha modificado este horario porque en un principio este encuentro se iba a jugar el día siguiente, lunes, 1 de diciembre, a las 20.30 horas.

Sin embargo, la programación del torneo copero la semana siguiente ha obligado a realizar esta variación.

El choque de la competición del KO se jugará el miércoles, 3 de diciembre, a las ocho de la tarde en la condición de local para los jabatos, aunque será en su exilio de 'Mendi'. Contra el Sporting de Borja Jiménez.

Tres días tendrá hasta que afronte ese compromiso después de la Liga. Y cinco posteriormente, antes de viajar a Canarias para enfrentarse con el Las Palmas el lunes festivo, 8 de diciembre, a las 18.30. Es el que cerrará la jornada decimoséptima del calendario liguero de Segunda División. Al igual que el Castellón-Mirandés, que tendrá lugar el lunes siguiente a las 20.30 horas.

Hasta ahí, las fechas y horarios conocidas. Un total de seis que el Mirandés ya sabe cuándo y a qué hora jugará. Están por concretar una más, que pueden ser dos si se añade la correspondiente a la Copa.

El equipo de Miranda afrontará la 18ª cita del calendario en Castellón. Será su último desplazamiento de Liga en el presente año frente a un adversario que, a día de hoy, le aventaja en cuatro unidades en la tabla.

Esa semana siguiente están previstos los dieciseisavos de Copa y el fin de 2025 se llevará a cabo en Vitoria al recibir al Córdoba en los prolegómenos de las fiestas navideñas.

Quedarán dos de la 1ª vuelta

Así se cerrará el año, que no la primera vuelta como sucedía en otras ediciones, cuando coincidía el fin del ejercicio con el de la primera ronda liguera. Restarán, por lo tanto, dos envites para dar carpetazo a la ronda completa. Los mirandesistas viajarán a principios de 2026, la primera semana, para rendir visita al Eibar en Ipurua, el fin de semana del 4 de enero. Y el 11, una fecha que en el club rojillo esperan que sea muy especial acabará la primera vuelta con el Almería en casa. ¿En Anduva? Ese es el deseo de todo el mirandesismo.