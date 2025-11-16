Miranda apuesta todo al rojo en el derbi con el Burgos

Llegó el ansiado día, el número rodeado en rojo por todo aficionado mirandesista en el calendario, el derbi contra el Burgos. Pese a que, a ... priori, contará con algo menos de mística al disputarse en Mendizorrotza (18.30 horas) y no en el añorado Anduva, tanto el cuadro jabato como la parroquia mirandilla buscarán que la fiesta sea completa con el transcurrir del duelo. El Mirandés llega repleto de confianza después de su importante y convincente triunfo ante el Sporting, con lo que se prevé un choque al rojo vivo, con el rojo más vivo que nunca.

La cita de esta tarde se erigirá también en el debut del sevillano Jesús Galván al frente del equipo del Ebro. El experimentado preparador ya ha marcado las líneas maestras de lo que quiere construir en lo que resta de temporada y la intensidad parte como ingrediente innegociable en su plato ideal.

Asimismo, todo el mirandesismo coincide, con Galván a la cabeza, en que el equipo dio un paso adelante contra el Sporting y marcó el camino a seguir en diferentes planos. El compromiso, la actitud y la energía no pueden faltar en un conjunto llamado a luchar por la permanencia, pero tampoco parece que vaya a cambiar demasiado en la parcela técnica.

Junto a Alfredo Merino y al multiusos Antxon Muneta, Galván ha diseñado un sistema muy similar al que se ha podido ver durante el primer tercio del curso. Así las cosas, es más que probable que hoy continúen Tamarit y Pablo Pérez como puñales en banda y el sevillano apueste por los tres centrales más contundentes y experimentados en el centro de la zaga, con Postigo llevando la voz cantante.

En la medular, Thiago Helguera se ha hecho con un puesto de titular gracias a su gran posicionamiento táctico, su facilidad para recuperar balones y surtir a sus compañeros. Bauzá, posiblemente el centrocampista con mayor llegada y pegada de la plantilla, podría seguir en el once un poco más suelto en ataque. La mayor duda es si optará por el canario Aarón Martín, con su buen trato de balón, o meterá otra variante en la sala de máquinas.

En ataque, para tratar de penetrar en un sistema férreo como el del Burgos, continuará Carlos Fernández, el mejor jugador de la temporada rojilla, y a buen seguro Marí, con gran sacrificio en segunda línea. Petit, si no hay sorpresas, podría esperar para entrar de revulsivo, como contra los asturianos. Seguramente repita el mismo once, buscando continuismo, que se vio contra el Sporting.

Enfrente esperan unos hijos del frío que son cuartos en la tabla, que han comenzado la temporada de manera sobresaliente y llevan sin perder desde su encuentro contra el Valladolid, por 0 a 1. Saben competir y amarrar cada punto, con lo que se espera un partido más que disputado en el que no se pueden regalar ventajas ni oportunidades.

Con 19 goles a favor, 5 más que los rojillos; y 12 en contra, 9 menos; los burgaleses son el claro ejemplo de equipo sólido que sabe aprovechar sus oportunidades. Encajan menos de un gol por jornada y, cuando encuentran portería, saben defender la renta.

Cuentan con todos sus jugadores disponibles para el choque, no así el Mirandés, que ya sabe que no podrá contar con Pablo López en lo que resta de campaña por su grave lesión de rodilla y que, para la cita de hoy, tampoco podrá alinear a Nikic, convocado con la selección de Montenegro. Juanpa, hasta ahora más que solvente, volverá a actuar bajo palos.

La parroquia jabata espera un equipo aguerrido, correoso, intenso y que se atreva en ataque buscando la verticalidad, cómo avanzó el nuevo míster; pero lo primero es lo primero y el objetivo de la permanencia pasa, sustancialmente, por mejorar la contundencia defensiva.

Los antecedentes del derbi burgalés tienen casi más peso para los visitantes, que mantienen más piezas de cursos pasados, que para los rojillos. Y es que, en los últimos tres duelos provinciales disputados en Anduva, los locales se llevaron los puntos con resultado de 2 a 1. El gran reto es convertir Mendizorrotza en casa.

Un duelo «bonito»

El onubense Curro Sánchez sabe lo que es jugar contra el Mirandés y también espera un derbi atípico por el estadio en el que se va a disputar. El muy posiblemente jugador con más talento del Burgos avanzaba esta semana que su equipo ha dado un paso al frente y está dominando más los partidos, sacando buenos resultados, incluso fuera de casa.

Pese a no disputarse en Miranda, ambas plantillas se preparan para un partido «bonito» con ambas aficiones entregadas. Tanto es así que las peñas mirandesistas fueron a alentar a los suyos en el entrenamiento de ayer. Los derbis no se juegan se ganan.

Entre los distintos puntos que pueden ser clave, el Mirandés deberá centrar su esfuerzos en imprimir ritmo al juego, también jugar con la amplitud que le ofrece el sistema, y tendrá mucho ganado si es capaz de neutralizar el caudal ofensivo del Burgos. Se busca un partido de ida y vuelta, agitado, para desarbolar a los burgalesistas.

Una vez más, la eficacia en las áreas se erige en un arma determinante. Ambas escuadras llegan con buena sensaciones y el derbi de esta tarde puede convertirse en un partido visagra para el resto de la temporada. En el apartado local, serviría para coger impulso y comenzar a vislumbrar los puestos de la permanencia después de varias semanas en el pozo. Los derbis no se juegan, se ganan.