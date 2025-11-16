El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla recibió el último aliento por parte de los suyos y sabe que no se enfrenta a un partido más del calendario. E. C.

Miranda apuesta todo al rojo en el derbi con el Burgos

Jesús Galván se estrena en el banco rojillo y quiere hacerlo con el segundo triunfo consecutivo del equipo

Toni Caballero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:16

Llegó el ansiado día, el número rodeado en rojo por todo aficionado mirandesista en el calendario, el derbi contra el Burgos. Pese a que, a ... priori, contará con algo menos de mística al disputarse en Mendizorrotza (18.30 horas) y no en el añorado Anduva, tanto el cuadro jabato como la parroquia mirandilla buscarán que la fiesta sea completa con el transcurrir del duelo. El Mirandés llega repleto de confianza después de su importante y convincente triunfo ante el Sporting, con lo que se prevé un choque al rojo vivo, con el rojo más vivo que nunca.

