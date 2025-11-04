Mejorar en todo será la misión del futuro técnico del Mirandés

Hay tiempo de sobra para reconducir la situación. Quedan 30 jornadas por delante, más de dos tercios de campeonato, pero el futuro inquilino del banquillo ... mirandesista y el grupo de trabajo con el que llegue tendrán un arduo cometido por delante: mejorar en todo a un Mirandés muy gris y que ha rendido por debajo de las expectativas que se crearon con este equipo.

Deberá abordar todas las parcelas inherentes a una plantilla para elevar el rendimiento y los resultados: tanto táctica como técnica y psicológica porque harán falta impulsos y actuaciones en todas las facetas que engloban a un equipo de fútbol. La paciencia, a la espera de apreciar cambios y evolución, que se tuvo por parte del club con Fran Justo, lógica como sucede cada año al disponer de un bloque completamente nuevo y, además, de la idiosincracia del rojillo, muy joven, se agotó el pasado fin de semana porque ya en el mes de noviembre y tras 12 jornadas no se ha atisbado evolución alguna. Todo lo contrario.

Necesita progresar en labores defensivas, ofensivas, de creación de juego, en el ámbito colectivo, individual... todas ellas igual de importantes, con el propósito de motivar a los jugadores para que adquieran la confianza necesaria con la que competir en el fútbol profesional.

Porque de momento, no sólo las sensaciones sino los datos, no engañan ni juegan a su favor. De entrada, es el peor local de la categoría actuando en el exilio de Mendizorroza al haberse quedado con un solo punto de los 15 posibles: cuatro derrotas y un empate es su tarjeta de presentación cuando interviene en su casa alquilada.

20 goles en contra suma el conjunto rojillo, al igual que el colista Zaragoza y el Albacete. Son los más batidos de Segunda División.

Contabiliza siete derrotas. Ha perdido más de la mitad de los encuentros que ha jugado y únicamente ha obtenido dos victorias, ambas a domicilio. Solo el rival maño empeora este registro porque ha caído en ocho partidos de los 12. Los dos últimos clasificados son los que tienen peor diferencia de goles en Segunda División: -8 los mirandesistas y -14 quien ocupa el último lugar de la tabla. Lo que viene a reflejar lo que han dado de sí hasta la fecha tanto en defensa como en ataque.

Los marcadores ante los rivales considerados directos son relevantes, máxime en una categoría tan equilibrada en la que un gol o un punto pueden hacer jugar 'play off' o provocar un descenso. Ejemplos ya ha habido suficientes. Tampoco esta es una asignatura aprobada porque si se analiza la clasificación, ha disputado un total de ocho duelos ante los clasificados actualmente por debajo de la décima plaza y sólo ha arrancado un tercio de los puntos que se han puesto en juego ante ellos: 8 de 24.

Cuatro derrotas, dos victorias y dos igualadas es el bagaje frente a los contrarios que se ubican del décimo puesto hacia abajo. Cayó ante el colista en 'casa', en el partido disputado en Mendizorroza, por 0-1. Por cierto que es el único triunfo que ha obtenido el Zaragoza en todo el campeonato: el conseguido ante el Mirandés.

Contra el equipo que marca el descenso, un sorprendente por ello Granada, ganó a domicilio 1 a 2 en las primeras jornadas de la Liga. Signo que repitió de forma consecutiva en Albacete (1-4) lo que dio pie a pensar en el relanzamiento del equipo. Nada más lejos de la realidad.

Son las únicas veces que se han quedado con los tres puntos. En medio, consta un empate a un gol en Andorra y sin tantos como local ante el Leganés. Perdió ante el Huesca (17º) por 0-1 y contra los recién ascendidos Ceuta (2-0) y Cultural (3-2). Los de León, de esta manera, consiguieron los tres primeros puntos como anfitriones de la temporada. El balance, por lo tanto, es negativo ante los adversarios que se pueden considerar de 'su' liga.

Trabajo psicológico

A todo ello, se une el aspecto mental. Justo no ha dado con la tecla y sobre el césped se ha palpado la falta de confianza de muchos efectivos, incluso hasta cierta desidia por parte de alguno, una situación que deberá cambiar si se desea caminar por la senda correcta.

Y es que el Mirandés, equipo modesto en el fútbol profesional cuya misión primordial cada campaña es salvar la categoría, no caía a puestos de descenso desde hace más de dos años, casi 750 días, cuando en el mes de septiembre de 2023 el Leganés, entonces entrenado por el exrojillo Borja Jiménez, que este viernes volverá a ser rival, dentro de dos días al estar al frente del Sporting, ganó por 1 a 3 en Anduva.

Más de dos años llevaba sin verse por el furgón de cola, un panorama siempre preocupante pero que se ha agravado como consecuencia de las sensaciones que ha transmitido un equipo que ha carecido de intensidad, alma y garra, condiciones y cualidades que han acompañado históricamente al conjunto de Anduva y que, además de otras consideraciones de índole táctico o técnico, se han echado en falta.

Queda trabajo por delante para conjuntar a los 23 jugadores disponibles con el fin de que el equipo se presente con todas las opciones posibles para amarrar una permanencia que deberá ir de la mano de unos mejores números en todos los capítulos y que tendrá que consumarse en una segunda vuelta que el Mirandés confía en poder jugarla como local en su estadio después de tener que afrontar la primera en Vitoria a causa de las obras que se ejecutan en el lateral oeste de Anduva para levantar una nueva tribuna con numerosos servicios.