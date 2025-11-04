El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Los jugadores tienen ahora 'la palabra' sobre el verde. Avelino Gómez

Mejorar en todo será la misión del futuro técnico del Mirandés

El equipo rojillo es el peor local, el más goleado, el segundo que más pierde, sólo logró un tercio de los puntos ante los clasificados en la parte baja y deberá motivar a una plantilla que rinde por debajo de lo esperado

Ángel Garraza

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:49

Hay tiempo de sobra para reconducir la situación. Quedan 30 jornadas por delante, más de dos tercios de campeonato, pero el futuro inquilino del banquillo ... mirandesista y el grupo de trabajo con el que llegue tendrán un arduo cometido por delante: mejorar en todo a un Mirandés muy gris y que ha rendido por debajo de las expectativas que se crearon con este equipo.

