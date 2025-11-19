Martín Pascual es el único apercibido del Mirandés con 4 tarjetas y Nikic ya se sumó al grupo

El futbolista madrileño es el único que está actualmente apercibido de sanción disciplinaria por parte de la plantilla del Mirandés al contabilizar cuatro tarjetas amarillas. ... La siguiente que perciba le supondrá acarrear castigo de un partido sin jugar.

Ha sido objeto hasta la fecha de amonestaciones en los partidos que ha intervenido ante Huesca, Andorra, Leganés y Burgos, éste el pasado fin de semana con motivo de la última cita disputada en Mendizorroza.

Ningún otro efectivo llega a ese número de cartulinas. Iker Córdoba tiene tres, al igual que Marino Illescas, Barea, Pablo Pérez y Carlos Fernández; el resto, está por debajo en número de tarjetas después de que Bauza y Juan Gutiérrez se hayan visto obligados a descansar por esta circunstancia días atrás.

La vuelta al trabajo que el plantel mirandesista protagonizó este miércoles tuvo como novedad con respecto a la semana pasada el regreso de Igor Nikic. Ya entrenó con el Mirandés. El portero rojillo se ejercitó en las instalaciones de Anduva junto al resto de sus compañeros tras su citación internacional con la selección absoluta de Montenegro.

Nikic disputó los dos encuentros completos de su selección, en los que el combinado balcánico superó por 1-2 a Gibraltar el pasado 14 de noviembre y perdió ante Croacia por 2-3. Ambos partidos pertenecían a la fase de clasificación para el Mundial 2026, aunque Montenegro no tenía ya opciones de clasificación.

Ha conocido a Galván

El guardameta mirandesista, que se perdió el derbi frente al Burgos, ya pudo ejercitarse por primera vez a las órdenes de Jesús Galván, con quien coincidió tras la llegada del sevillano al club de Miranda, y estará disponible de cara al importante duelo frente al Málaga, que tendrá lugar el próximo domingo, 23 de noviembre, en La Rosaleda a partir de las 21 horas de la noche.