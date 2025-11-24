Las mismas malas sensaciones del Mirandés

El equipo rojillo se quedó en la orilla. Tras una pésima primera mitad, en la que recordó al peor Mirandés de la temporada, en la ... segunda parte reaccionó. Parecía que lo hacía a tiempo al conseguir dos goles, pero en la última acción del partido, encajó el tercero un bloque que sigue sin saber defender, defiende muy mal en todos los capítulos y así es imposible progresar.

De esta manera tiene puntos de colista, puesto que comparte con el Zaragoza Aunque en la segunda mitad tuvo unos buenos minutos, su endeblez crónica, preocupante en un equipo excesivamente frágil en todos los sentidos para competir en el fútbol profesional, llevan a este equipo al pozo. Mucho trabajo queda por delante para que este Mirandés llegue con vida a Anduva. Es a lo que se aferra el mirandesismo, que va de decepción en decepción. Anoche, ante un oponente al que le dio la vida fruto de su inconsistencia.

Málaga Herrero; Puga, Recio, Galilea, Vícto; Larrubia, Izan, Dotor (Rafa Rodríguez, m. 53), Joaquín (Chupe, m. 70); Adrián Niño (Lobete, m. 70) y Lorenzo (Jáuregi, m. 83). 3 - 2 Mirandés Nikic, Novoa (Tamarit, m.40), Martín (El Jebari, m. 46), Postigo (Iker Córdoba, m. 62), Juan, Pablo Pérez; Thiago, Bauza, Aarón Martín (Cardero, m. 46), Marí (Petit, m. 74 y Carlos Fernández. Goles: 1-0, m. 31: Adrián Niño; 2-0, m. 33: Adrián Niño ; 2-1, m. 59: Marí ; 2-2, m. 79: Petit; 3-2, m. 94: Galilea.

Árbitro: Daniel Palencia expulsó con roja directa a Juanpa (m.57),el portero que estaba en el banquillo y amonestó a Juan Gutiérrez (m. 45 +3), Postigo (m. 45+3), Marí (m. 51), al técnico Jesús Galván (m. 57) y al local Víctor García (m. 72).

Incidencias: 19.737 espectadores se dieron cita en el estadio La Rosaleda.

Novoa después de que en las últimas contiendas fuese Tamarit el titular en el carril del '2', pero que por enésima vez tuvo que dejar posteriormente el terreno de juego, esta vez en la primera mitad, fueron las novedades que introdujo Jesús Galván con respecto a la cita anterior como local.

Enfrente, un rival que estrenaba entrenador, Juan Francisco Funes, que modificó casi medio equipo ante el Mirandés y que demostró por qué está ubicado en la parte baja de la tabla.

Los minutos de tanteo iniciales derivaron en un tiro de Adrián Niño en el minuto 9; y en el remate posterior de cabeza de Marí, al conectar con un balón que se fue desviado por poco.

A continuación, se vieron las carencias de un equipo que tendrá que cambiar y trabajar mucho para llegar a Anduva con vida. Lo cierto es que se reprodujeron las facilidades defensivas de un colectivo que defendía mal, sin concentración, sin agresividad, sin automatismos de la línea ni confianza, y que contribuyó a poner una alfombra roja a un contrario que llegaba con el agua al cuello y con un ambiente enrarecido en Málaga.

Así fue como en el minuto 31, los blanquiazules llegaron con mucha facilidad al área para que Niño empalmara un derechazo que se coló por la escuadra.

Ahí no pudo hacer nada el portero, pero en el segundo que llegó un minuto y medio después, sí. No se sabe adónde fue Nikic, pero quedó completamente descolocado de su portería y Niño remató a placer, una jugada sonrojante para un equipo de fútbol profesional tras una serie de fallos en cadena.

2-0 en contra para un conjunto bajo mínimos en muchos aspectos del juego. Ese atisbo de mejoría detectado en las dos últimas jornadas parecían quedar bajo tierra en La Rosaleda frente a un oponente que se limitaba a aprovechar las carencias de un bloque que tenía que sacar algo de orgullo para que el estropicio no fuera mayor.

Un tiro de Helguera desde fuera del área, rechazado por el exmirandesista Herrero, y el posterior remate de Carlos Fernández, quien completamente sólo chutó al lateral de la red, al margen de ser la única ocasión, puso de manifiesto cómo está este Mirandés actualmente. Bajo mínimos en todo.

Para colmo, en el tramo final del primer tiempo, vieron cartulina amarilla dos centrales: Postigo y Juan Gutiérrez. Y Hugo Novoa, que se estaba resintiendo desde el minuto 20, sólo aguantó otros veinte más. Se fue al vestuario tocado, como casi siempre. Impotencia. Algún centro lateral aislado y los saques de banda del cántabro eran los recursos.

4-4-2 tras el descanso

Algo había que hacer para intentar variar el rumbo de los acontecimientos. El Jebari y Cardero entraron en lugar de Martín Pascual y Aarón Martín. Esto provocó que el dibujo fuese un 4-4-2, con los dos centrales que tenían tarjeta aún sobre el césped. Pero quien llegó fue el Málaga en un lanzamiento que repelió Nikic.

Estaba mejorando el Mirandés, aunque tampoco tenía que hacer mucho para conseguirlo. Así fue como un medido pase de Pablo Pérez a la espalda de la defensa dejó solo a Marí, que no perdonó para recortar distancias. A pesar del descorazonador primer tiempo, había esperanza y vida.

Postigo se fue antes de tiempo también 'tocado' y se sumó Iker Córdoba a falta de media hora, si bien el capítulo defensivo seguía dejando muchas dudas. Joaquín tuvo el tercero, pero el cuero se topó con el poste.

A falta de un cuarto de hora, se contabilizó una sustitución ya habitual: Petit se incorporó por Marí, quien anotó el primer gol como jabato. El uruguayo entró para marcar e hizo el empate de cabeza a centro de El Jebari.

Tamarit tuvo el tercero en el 92 en un tiro con intención, pero lo que llegó fue el tanto de la victoria del Málaga en el minuto 94, en la última jugada del encuentro tras un saque de falta lateral muy mal defendido. Otra vez.