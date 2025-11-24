El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hugo Novoa vovió a irse lesionado en la primera parte. Marian León/Factoría9
Málaga 3 -2 Mirandés

Las mismas malas sensaciones del Mirandés

Regaló al Málaga dos goles en una primera parte en la que mostró su peor versión, logró empatar, pero una nefasta labor defensiva le dejó sin puntuar

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El equipo rojillo se quedó en la orilla. Tras una pésima primera mitad, en la que recordó al peor Mirandés de la temporada, en la ... segunda parte reaccionó. Parecía que lo hacía a tiempo al conseguir dos goles, pero en la última acción del partido, encajó el tercero un bloque que sigue sin saber defender, defiende muy mal en todos los capítulos y así es imposible progresar.

