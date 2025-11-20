Málaga y Sanse medirán la reacción del Mirandés

El Mirandés, al igual que el resto de equipos, afronta el último mes de competición de un 2025 que ya empieza a agonizar. Y lo ... hará ubicado en la parte baja de la clasificación de Segunda, pero con el ánimo de remontar el vuelo. Para hacerlo, se le presentan de forma inmediata y consecutiva dos importantes choques ante adversarios directos en los que debe dar la cara y lograr unos resultados satisfactorios para sus intereses.

Málaga, este próximo domingo, y el filial de la Real Sociedad, el siguiente, son los contrarios que medirán la reacción de la escuadra mirandesista en esta recta final del ejercicio en curso, un tramo en el que, como señala el defensa central Martín Pascual, el cometido es salir del pozo para afrontar el parón navideño con las mejores sensaciones posibles.

Y para que esto sea así será necesario encarar y hacer acopio del mayor número de puntos en estos dos envites. Además, a continuación deberá encarar dos partidos seguidos a domicilio en Las Palmas y Castellón, motivo por el que dar un paso hacia delante en los precedentes se antoja fundamental para el devenir del equipo de Jesús Galván en lo que queda de curso.

La primera parada será en La Rosaleda dentro de dos días. Para enfrentarse a un oponente cuyo entrenador dirigió a su equipo por primera vez en la tarde de ayer. Juan Francisco Funes sustituye en el cargo a Sergio Pellicer para asumir las riendas de un conjunto en crisis deportiva, que va de más a menos y que en claro retroceso es el que actualmente marca la permanencia con 15 puntos, tres más que el Mirandés, al que tiene a un partido.

15 puntos tienen tanto el cuadro boquerón como el filial txuri urdin. Ambos están con sólo tres más, a un partido, de los de Jesús Galván. Son dos de los cuatro rivales (junto con Granada y Huesca) que están justo por encima en la tabla con idéntica puntuación.

Si los jabatos se adjudicaran la victoria meterían en muchos problemas al Málaga, agravarían su estado de depresión y, de paso, el equipo de Miranda se insuflaría una tremenda inyección de moral para encarar los retos sucesivos.

«Es como si fuera una final», aseguró Martín esta semana, consciente de que todavía restarán muchas jornadas por delante, pero una afirmación que, al mismo tiempo, busca concienciar de la trascendencia que tiene este compromiso.

Aunque en un principio el cuadro boquerón, tanto por masa social como por objetivos, estadio, historia, etcétera, estaba llamado a pelear por cotas mayores y por intentar encaramarse a la parte alta de la tabla (al igual que otros muchos de Segunda) lo cierto es que a día de hoy es un adversario directísimo de los mirandesistas. El choque que cerrará el domingo, por lo tanto, es de enjundia para los dos equipos.

Trascendentales Visitará a otro conjunto que acaba de cambiar de técnico y recibirá al filial y el más joven de Segunda

Como no lo será menos el siguiente. En realidad, todos lo son en la Liga al estar en juego lo mismo en cada uno de ellos, pero a nadie se le escapa que algunos adquieren más relevancia que otros por sus connotaciones. Esta vez, porque el filial de la Real es otro adversario directo, que estará con el Mirandés en la lucha por eludir el descenso a Primera RFEF.

El partido quedó fijado para el domingo siguiente, 30 de noviembre, a las 18.30 horas. Se adelantó un día al jugarse encuentro de Copa esa semana (el 3 de diciembre ante el Sporting) y tendrá lugar en la condición de local para los rojillos en un estadio, Mendizorroza, en el que en esa ocasión el único objetivo, en esta oportunidad más que nunca, será que no se escape ningún punto ante el equipo más joven de la categoría, el único que está por debajo en edad.

Se enfrentarán los dos más pipiolos del fútbol profesional. El txuri urdin forma parte de ese grupo que tiene 15 unidades y que se ubica justo por encima de los rojillos, así que la relevancia de ese encuentro queda fuera de cualquier duda.

Una vez se disputen estos dos emparejameintos, el bloque que prepara el entrenador sevillano tendrá que afrontar dos viajes consecutivos; el primero, a Las Palmas para jugar el lunes festivo, 8 de diciembre (18.30 horas), ante un serio candidato al ascenso, que actualmente se sitúa en la tercera plaza pero con los mismos puntos (26) que los que acumulan los dos equipos que hoy ascenderían (Deportivo y Racing).

Siempre se ha tratado de una salida complicada para el Mirandés. Y el segundo lunes seguido con el cuadro jabato en liza será el 15 de diciembre, cuando visite al Castellón, otro contrario en teoría llamado a estar en la parte baja de la clasificación, si bien ahora tiene 7 puntos más.